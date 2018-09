Gol Higuain | il Pipita fa impazzire San Siro dopo novanta secondi VIDEO

Milan - ‘Golazo’ da favola di Higuain : il Pipita è l’arma in più di Gattuso [VIDEO] : Il Pipita Higuain ha messo a segno il gol dell’1-0 per il Milan nella gara contro l’Atalanta di Gasperini Gol favoloso del Pipita Higuain, il Milan ha sbloccato la gara contro l’Atalanta dopo soli due minuti di gioco con una rete bellissima. Il cross dalla destra di Suso è stato sfruttato al massimo dal calciatore argentino il quale ha girato di destro freddando Gollini. Al volo, col pallone che arrivava da dietro, un gol ...

Gattuso : "Temo l'Atalanta e aiutiamo Higuain a fare Gol : lui è il migliore al mondo" : Il tecnico: "Non è un caso che il Milan non batte l'Atalanta a San Siro da 4 anni. Mi aspetto anche i gol di Suso. Cutrone scalpita, ma io non voglio rischiare"

Da Icardi a Higuain la rincorsa di Milano parte dagli euroGol : La Milano del pallone si affida ai suoi attaccanti principe per tornare ad essere regina in Italia ed in Europa. Icardi e Higuain, gioie e dolori di un inizio di campionato tanto diverso quanto difficile. Perché se da una parte c'è un attaccante che si è appena sbloccato in Europa ma ancora è a secco in campionato, dall'altra c'è un Pipita ringalluzzito ulteriormente dai due gol consecutivi messi a segno nelle ultime due gare giocate con il ...

Dudelange-Milan - Gattuso : “Higuain poteva fare almeno due Gol - ma l’importante era vincere” : Al termine del match vinto contro il Dudelange, Rino Gattuso si è soffermato sulla prestazione della sua squadra. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan ha riconosciuto che la sua squadra non ha offerto una prestazione indimenticabile, ma ci ha tenuto a sottolineare che contava vincere. In basso, le parole dell’allenatore rossonero. Gattuso: “Castillejo entra prima degli altri in condizione, ma sono contento di ...

VIDEO Dudelange-Milan - highlights Europa League 2019 : i Gol e i momenti salienti. Higuain decisivo : Il Milan soffre più del previsto contro i campioni del Lusseburgo del Dudelange, esordienti in Europa League, nel primo match del gruppo F della competizione continentale. Gli uomini di Rino Gattuso prevalgono grazie ad una rete di Gonzalo Higuain, che così bissa la marcatura del match di Cagliari, consentendo ai rossoneri di imporsi contro i lussemburghesi al termini di un confronto tirato e nel quale i padroni di casa hanno gettato il cuore ...

DIRETTA/ Dudelange Milan - risultato live 0-1 - streaming video Tv8 : Gol di Higuain! : DIRETTA Dudelange Milan, info streaming video Tv8: i rossoneri esordiscono nella nuova Europa League contro la sorprendente squadra lussemburghese.

LIVE Dudelange-Milan - risultato di 0-0 : Frising nega la gioia del Gol a Higuain : risultato LIVE Dudelange-Milan 0-0 55′ – Altro fallo dei giocatori del Dudelange. Si riprenderà con una punizione dal vertice dell’area destro per la squadra allenata da Gattuso. 54′ – Brutto fallo di Prempeh su Higuain, che se la prende e non poco per il duro colpo subito. Il giocatore del club lussemburghese viene ammonito per proteste. 49′ – Higuain! Il Pipita ad un passo dal gol. A negargli la ...

LIVE Dudelange-Milan : Higuain vicino al Gol (0-0) : Risultato LIVE Dudelange-Milan 0-0 12′ – Higuain vicino al gol: il Pipita si libera benissimo e tenta il tiro a giro sul secondo palo dal limite dell’area. Palla fuori d’un soffio. 12′ – Primo cartellino giallo del match: ammonito Abate per aver allontanato il pallone. 11′ – Errore di Abate su un passaggio apparentemente banale. Si riparte con una rimessa laterale del Dudelange in una zona non ...

Milan. Higuain sistema le cose con un bel Gol al 10' st : Pari 1-1 tra Cagliari e Milan nell’ultimo posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A. I rossoblù partono a mille, i

Cagliari-Milan - sofferto pareggio. Higuain - primo Gol rossonero - ma non basta : Non basta al Milan di Gattuso il primo gol ufficiale di Gonzalo Higuain per avere la meglio sul Cagliari e tornare dalla Sardegna con i tre punti in tasca. I primi 20' dell'undici di Gattuso sono ...