Gli embrioni di Antinori rischiano di restare “orfani” Dissequestrati 700 ovuli | ma non

Alcuni scienziati voGliono più tempo per la ricerca suGli embrioni : (Immagine: Getty Images) Nei giorni scorsi, sulle pagine di Embo Molecular Medicine, appariva un articolo destinato a riportare d’attualità il tema della ricerca sugli embrioni. Non si trattava, in questo caso, del racconto o del commento di uno dei traguardi raggiunti sul campo, quanto piuttosto dell’avanzamento di una proposta: perché non estendere la ricerca in vitro sugli embrioni umani da 14 giorni a 28 giorni? Perché, in altre ...

La lotta di Valentina : "VoGlio dare i miei embrioni allla ricerca. Ma la legge me lo vieta" : Una donna e il suo compagno fanno causa per dare alla medicina i loro blastocisti inutilizzati. «Nessuno meglio di noi sa come unanormativa può cambiare le vite. Come un divieto possa determinare il futuro, le sofferenze e le frustrazione, anche quando non si è colpevoli di nulla» L'appello: "La scienza è un diritto di tutti""