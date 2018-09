Giorgetti | Non è facile ignorare i vincoli Ue

Manovra - Giorgetti : non trascureremo vincoli Ue. Visco : rischio insostenibilità debito : Governo alla ricerca del difficile equilibrio tra misure annunciate e impegni da rispettare.'Non possiamo non esporre la finanza pubblica ad altri rischi', spiega il sottosegretario alla Presidenza ...

Giancarlo Giorgetti : "Casalino? Non credo che il portavoce del premier abbia il potere di cacciare qualcuno" : "Non credo che il portavoce del premier abbia il potere di cacciare qualcuno" . Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, usa queste parole da Varenna per rispondere a una domanda su un audio in cui si sente Rocco Casalino, portavoce di Conte, affermare: "O ci trovano 10 miliardi del c... per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell'Economia".Il ...

Manovra - altolà di Giorgetti : "Non trascurare i vincoli europei" : "Non possiamo trascurare i vincoli e gli impegni che ci vengono dall'Europa per non esporre la finanza pubblica ad altri rischi". Da qui la necessità di "utilizzare al meglio tutte le risorse già disponibili". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti... Segui su affaritaliani.it

Casalino : 'Al Mef trovino i soldi o li cacciamo'. Ira Pd - M5S lo difende. Giorgetti : non può cacciare nessuno : 'Mi chiedo se possa il portavoce del presidente del Consiglio permettersi di minacciare il ministro dell'Economia del governo per cui lavora. Se il suo ruolo non sia diventato imbarazzante, visto che ...

MANOVRA - Giorgetti “NON SI PUÒ FARE TUTTO SUBITO”/ Ultime notizie : “Debito? Senza crescita non lo si ripaga” : MANOVRA “Quota 100 e taglio Ires da un miliardo”. Ultime notizie, il ministro dell'economia, Giovanni Tria dice sì, alle richieste di Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 15:27:00 GMT)

Giorgetti : Casalino non ha il potere di cacciare nessuno : Varenna, Lc,, 22 set., askanews, - Rocco Casalino non ha alcun potere di cacciare nessuno. Lo ha sottolineato il leghista Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ...

Manovra - Giorgetti “Non trascuriamo vincoli UE”/ Ultime notizie M5s e Lega : quota 100 e reddito cittadinanza : Manovra “quota 100 e taglio Ires da un miliardo”. Ultime notizie, il ministro dell'economia, Giovanni Tria dice sì, alle richieste di Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 14:13:00 GMT)

Giorgetti : non trascurare gli impegni Ue : 13.52 "Non possiamo trascurare i vincoli e gli impegni che ci vengono dall'Europa, per non esporre la finanza pubblica ad altri rischi". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giorgetti,parlando a un convegno.Difficile -ha detto- poter fare ora tutto ciò che è stato sottoscritto in campagna elettorale. Si può fare in 5 anni. Poi,il Piano Juncker sugli investimenti "si è rivelato più efficace del previsto laddove ha ...

Dopo l’audio di Casalino - Giorgetti lo attacca : “Non ha il potere di cacciare nessuno” : Dopo la pubblicazione dell'audio in cui Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, minaccia i tecnici del Mef, arriva il duro attacco del sottosegretario a Palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti: "Non credo che il portavoce del premier abbia il potere di cacciare qualcuno".Continua a leggere

Rocco Casalino zittito da Giancarlo Giorgetti : 'Lui non ha il potere di cacciare nessuno' : ... l'intercettazione in cui Rocco Casalino , con un linguaggio che gli causerebbe l'espulsione se stesse ancora nella casa del Grande Fratello, dice che i tecnici del ministero dell'Economia devono ...

Altolà di Giorgetti sulla manovra "Non trascurare i vincoli europei" : "Non possiamo trascurare i vincoli e gli impegni che ci vengono dall'Europa per non esporre la finanza pubblica ad altri rischi". Da qui la necessità di "utilizzare al meglio tutte le risorse già disponibili". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti... Segui su affaritaliani.it

Giorgetti - Lega - : 'Non possiamo trascurare i vincoli dell'Europa' : Varenna, Lc,, 22 set., askanews, - 'Non possiamo trascurare i vincoli e gli impegni che ci vengono dall'Europa per non esporre la finanza pubblica ad altri rischi. Dobbiamo però utilizzare al meglio ...

Manovra : Giorgetti Non possiamo trascurare vincoli Ue : "Non possiamo trascurare i vincoli e gli impegni che ci vengono dall'Europa per non esporre la finanza pubblica ad altri rischi". Da qui la necessità di "utilizzare al meglio tutte le risorse già ...

Rocco Casalino - messaggio audio contro il Mef "Sarà megavendetta"/ Ultime notizie - Giorgetti “Non può farlo" : Rocco Casalino, messaggio audio contro il Mef "Sarà megavendetta". Ultime notizie, interviene il leghista Giorgetti che calma decisamente le acque “Non può farlo"(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 12:38:00 GMT)