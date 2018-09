Giordano Riello | Imprenditori-prenditori? Parole di Di Maio mi ricordano il

huffingtonpost

(Di domenica 23 settembre 2018) La politica non può pensare a provvedimenti che riguardano direttamente il futuro delle imprese senza coinvolgere chi le ha create o chi le gestisce. Ne è convinto, imprenditore ed ex vicepresidente di Confindustria Giovani. Ledi Disuglinon gli sono piaciute e, per sottolinearlo, ha usato termini altrettanto forti: ha paragonato la frase del vicepremier ai proclami delle Brigate Rosse. In un'intervista al quotidiano Libero spiega le sue ragioni. Al giornalista che gli dice "forti, non trova?" risponde:Certo! Volutamente forti. Per cercare di contrastare la leggerezza degli aggettivi utilizzati da un ministro della Repubblica italiana, carica pubblica, nei confronti di una classe di lavoratori che vengono definitianziché. Chi ha un ruolo pubblico non può permettersi di ...