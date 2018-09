Giochi ' 26 | Martina | Torino in difficoltà

Martina Attili - la 17enne ha incantato X-Factor - tra tormenti e Giochi da diva : Il pubblico si alza in piedi e applaude fino a spellarsi le mani. Alla prima di X-Factor 12, a conquistare tutti è Martina Attili, 17enne romana che studia da cantautrice. Martina è giovanissima ma ha già un bel pezzo di carriera alle spalle. Oltre a piccole comparse in fiction italiane come Un medico in famiglia, nel 2017 vince il premio Piero Calabrese e Area Sanremo con il brano "Un incubo ogni giorno". La partecipazione ...