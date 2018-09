Germania | le grandi imprese scendono in campo contro il razzismo

Falli - tattica e grandi occasioni. Ma tra Germania e Francia finisce 0-0 : La Nations League è cosa seria. Lo si intuisce dopo due minuti di gioco di Germania-Francia, quando Rudiger usa Pavard come zerbino per pulirsi i tacchetti. Lo conferma un primo tempo bloccato, con squadre attente e compatte come nelle grandi occasioni. Lo certifica definitivamente una ripresa scoppiettante una ripresa scoppiettante, che vede i due portieri, Areola e Neuer, ergersi ad assoluti protagonisti del match, trasformatosi in un ...

Maltempo in Europa - Francia e Germania devastate da grandine - alluvioni e forte vento : evacuazioni - feriti e dispersi [VIDEO] : Come previsto, l’Europa centrale e occidentale è stata colpita da forti temporali ieri, 9 agosto. Le tempeste hanno rilasciato venti di forte intensità, grandine di grandi dimensioni e piogge torrenziali, che hanno provocato alluvioni lampo in parti della Francia e della Germania. Nel pomeriggio, temporali con forti venti e grandine sono stati riportati nella Francia centrale e nordorientale. Nel frattempo, tempeste persistenti producevano gravi ...

Allerta Meteo Estofex - prosegue il forte maltempo sull’Europa : Spagna - Francia - Germania e Italia a rischio di grandine - nubifragi e vento : Allerta Meteo – Livello di Allerta 2 emesso da Estofex (European Storm Forecast Experiment) per la Spagna settentrionale per grandine di grandissime dimensioni e forti raffiche di vento (livello 1 per la parte orientale del Paese). Anche la Francia meridionale riceve un’Allerta di livello 2 per gli stessi eventi, a cui si aggiunge la minaccia di nubifragi. Per l’Italia e le Alpi la minaccia di questi fenomeni è invece coperta dal livello 1, così ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il forte maltempo in Europa : grandine e tornado in Francia - Benelux e Germania : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’Allerta Meteo di livello 2 per Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania nordoccidentale per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello di Allerta 2 anche per la Spagna settentrionale, dove però è scongiurata la minaccia di tornado. Livello di Allerta 1 per parti della Spagna, della Francia, del Nord Italia, della Svizzera, dell’Austria, del ...

“Classic Days” - CA Heritage partecipa a uno tra i più grandi eventi dedicati alle auto d’epoca in Germania : Dal 3 al 5 agosto a rappresentare il legame tra passato e presente ai “Classic Days” due vetture appartenenti alla collezione del Museo Storico Alfa Romeo di Arese – La Macchina del Tempo e un esemplare dell’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Dal 3 al 5 agosto si svolgerà in Germania l’evento annuale “Classic Days”, dedicato alle vetture del passato e ospitato presso il castello medievale Schloss ...