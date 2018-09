ilfattoquotidiano

: Germania, donna italiana denuncia: “Ufficio immigrazione mi ha intimato di trovare lavoro entro 15 giorni o sarò ri… - Cascavel47 : Germania, donna italiana denuncia: “Ufficio immigrazione mi ha intimato di trovare lavoro entro 15 giorni o sarò ri… - italianaradio1 : “Mi hanno comunicato che avevo quindici giorni di tempo, visto che non potevo provvedere a me... - italianaradio1 : Germania, donna italiana denuncia: “Ufficio immigrazione mi ha intimato di trovare lavoro entro 15 giorni o sarò ri… -

(Di domenica 23 settembre 2018) “Mi hanno comunicato che avevo quindici giorni di tempo, visto che non potevo provvedere a me stessa, perun: altrimenti mi avrebbero rimpatriato e avrebbero pure pagato il viaggio a me e alle bambine, se non fossi stata in grado di poterlo pagare io”. A raccontare la vicenda a Cosmo, la trasmissione in italiano di Radio Colonia, è unache si è trasferita innel 2013 e, dopo aver smesso di lavorare in seguito a una gravidanza, è andata a chiedere il sussidio sociale. Dopo tre mesi di attesa è stata convocata dall’Ufficio per gli immigrati che le ha dato l’ultimatum. Ma non è un caso isolato e sono in molti ad aver avuto comunicazioni simili, prima a voce e poi per lettera. Le minacce di espatrio nei confronti di italiani che non lavorano o non lo stanno cercando, secondo Radio Colonia, sono almeno un centinaio soprattutto ...