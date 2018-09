Gattuso analizza i problemi del Milan | “ecco cosa ci è accaduto”

sportfair

#Gattuso analizza #MilanAtalanta: 'L'ultima mezz'ora mi preoccupa'

(Di domenica 23 settembre 2018) Gennarosa bene quali sono idel suoche oggi ha giocato bene venendo però beffato nel finale da Rigoni “C’è grande rammarico, la squadra oggi ha mostrato due facce: un grandissimo primo tempo, e poi un’ultima mezzora molto brutta. Non riusciamo a dare continuità al gioco e alle prestazioni, il buon calcio non sta bastando per portare a casa i risultati. Dobbiamo assolutamente migliorare e chiudere le partite quando ne abbiamo la possibilità”. Gennaromolto arrabbiato nel post partita della gara pareggiata dalcontro l’Atalanta. Parlando a Skysport il tecnico ha inoltre parlato delle difficoltà rossonere: “Siamo calati alla distanza, sul finale andiamo spesso in difficoltà, sia psicologica che fisica. Facciamo fatica, prendiamo poche seconde palle e questo non va affatto bene. Forse il problema è che duriamo ...