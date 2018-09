Gallipoli | giovane musicista russo muore cadendo dal balcone | voleva dormire all' aperto

Blastingnews

: DALL'ITALIA | LA TRAGEDIA Il corpo è stato ritrovato dagli amici del giovane. #teleclubitalia #cronaca #gallipoli - TeleClubItalia : DALL'ITALIA | LA TRAGEDIA Il corpo è stato ritrovato dagli amici del giovane. #teleclubitalia #cronaca #gallipoli - RTMManduria : Tragedia nella notte a Gallipoli. Un giovane musicista di 33 anni di nazionalità russa è morto precipitando dal sec… - fpincio : Dopo la festa di matrimonio, dorme sul balcone e precipita: muore giovane musicista -

(Di domenica 23 settembre 2018) Una tragedia assurda VIDEO è accaduta questa mattina all'alba a, nota localita' della marina ionica in provincia di Lecce. La vittima è undi 33 anni, di professione. Da qualche giorno, insieme a due suoi amici, aveva preso in affitto un piccolo appartamento nel centro cittadino, in via Ancona. Questa mattina però qualcosa è andato storto: il ragazzo è caduto dal, situato al secondo piano della palazzina, sul quale, stando ai primi rilievi degli investigatori, si era recato per. I fatti La dinamica del fatto di cronaca VIDEO in questione è ancora tutta da chiarire. Sono stati i ragazzi con cui il 33enne si trovava nel Salento, a spiegare ai militari di aver sentito un tonfo improvviso, intorno alle sei di questa mattina. Secondo quanto si apprende dal racconto degli amici, il ragazzo era tornato ubriaco da un matrimonio, a ...