Galaxy J3 2017 si aggiorna a metà settembre 2018 | i dettagli sul nuovo firmware

Sony Xperia XA2 - Sony Xperia L2 e Samsung Galaxy A5 (2017) ricevono le patch di sicurezza di settembre : Sony Mobile ha deciso di dedicare il mese di settembre alla diffusione delle patch di sicurezza di settembre per alcuni suoi smartphone e […] L'articolo Sony Xperia XA2, Sony Xperia L2 e Samsung Galaxy A5 (2017) ricevono le patch di sicurezza di settembre proviene da TuttoAndroid.

Iniziato il rilascio di Oreo 8.1 su Samsung Galaxy J7 (2017) in Europa : Si mettono bene le cose per il Samsung Galaxy J7 (2017), che in Spagna pare stia iniziando a ricevere l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo. Se la fase testing era iniziata lo scorso luglio, adesso i tempi sembrano essere maturi al punto giusto per la distribuzione della versione finale, anche se a partire da un mercato diverso dal nostro (ma comunque europeo, e quindi di buon auspicio per la presta diffusione del relativo pacchetto anche in ...

Samsung Galaxy J7 2017 sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 8.1 Oreo : Il Samsung Galaxy J7 2017 sta ricevendo Android 8.1 Oreo, con la Samsung Experience 9.5. Il roll-out è iniziato in Spagna. L'articolo Samsung Galaxy J7 2017 sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A8 - A6+ - A6 - J6 - J5 e J3 2017 regalano la stampante HP Sprocket : Acquistando un Samsung Galaxy A8, A6+, A6, J6, J5 e J3 2017 potete ricevere in regalo la stampante portatile HP Sprocket del valore commerciale di 139 euro.In passato Samsung aveva già proposto in regalo la stampante portatile HP Sprocket che aveva a suo tempo un valore di listino pari a 139 euro: adesso si può trovare anche intorno ai 120-125 euro.Samsung Galaxy A8, A6+, A6, J6, J5 e J3 2017 regalano la stampante portatile HP Sprocket: i ...

Galaxy A5 2017 si aggiorna a metà settembre 2018 : ecco le novità del firmware : Samsung Galaxy A5 2017 No Brand sta ricevendo un nuovo aggiornamento firmware in queste ultime ore: ecco le novità al riguardo.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy A5 2017 (SM-A520F) che da qualche ora l’azienda coreana ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per la versione No Brand, ovvero non acquistata direttamente tramite operatore telefonico.Samsung Galaxy A5 2017 si aggiorna a metà ...

Samsung Galaxy J3 (2017) Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Samsung Galaxy J3 (2017) è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Samsung Galaxy J3 (2017) Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Samsung Galaxy J3 (2017)? Stai pensando di Comprare Samsung Galaxy J3 (2017)? In […]

Samsung Galaxy A5 (2017) e Galaxy J2 Pro (2018) ottengono la TWRP ufficiale : Samsung Galaxy A5 (2017) e Galaxy J2 Pro (2018) hanno ottenuto il supporto ufficiale TWRP, la recovery custom più cara agli amanti del modding. L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017) e Galaxy J2 Pro (2018) ottengono la TWRP ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Il Samsung Galaxy J5 (2017) riceve le patch di sicurezza di settembre - il Samsung Galaxy Xcover 4 l’update ad Android 8.1 Oreo : Il Samsung Galaxy J5 (2017) e il Samsung Galaxy Xcover 4 ricevono due importanti aggiornamenti. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte L'articolo Il Samsung Galaxy J5 (2017) riceve le patch di sicurezza di settembre, il Samsung Galaxy Xcover 4 l’update ad Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Galaxy A5 2017 si aggiorna a inizio settembre 2018 : ecco il nuovo firmware : Samsung ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy A5 2017 (no Brand) ad inizio settembre 2018: ecco le novità e i dettagli.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy A5 2017 (SM-A520F) No Brand, ovvero non acquistato direttamente tramite operatore telefonico, che è disponibile un nuovo aggiornamento.Galaxy A5 2017: ecco i dettagli sul nuovo aggiornamento firmware di inizio settembre 2018Infatti ...

Volantino MediaWorld del 6 settembre : Samsung Galaxy S7 - S8 e Huawei P8 Lite 2017 a prezzo basso (a rate) : Ecco a voi il Volantino MediaWorld 'I Super Eroi del Tasso Zero', in corso di validità da oggi 6 settembre, fino al giorno 12 del mese. La forza di questa campagna promozionale consiste nella proposta rateale: sceglierete voi se pagare in 10, 20 o 25 comode rate mensili, naturalmente a tasso zero. Tra i prodotti a prezzo scontato l'intramontabile Samsung Galaxy S7, vostro in 25 rate da 11.96 euro ciascuna (la cifra complessiva è di 299 euro, ...

Tre offre Samsung Galaxy Note 9 da 22 euro al mese - Vodafone il Galaxy J5 (2017) a rate da 4 - 99 euro : Samsung Galaxy Note 9 arriva sul listino Tre con prezzi che partono da 22 euro al mese più anticipo e rata finale e nel mentre Vodafone proroga una promozione destinata per alcuni utenti relativa al Samsung Galaxy J5 (2017), proposto a 4,99 euro al mese più un anticipo di 9,99 euro. L'articolo Tre offre Samsung Galaxy Note 9 da 22 euro al mese, Vodafone il Galaxy J5 (2017) a rate da 4,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A5 (2017) e Honor 7X ricevono le patch di sicurezza di agosto : Samsung Galaxy A5 (2017) e Honor 7X si aggiornano in Italia e ricevono - seppur in evidente ritardo - le patch di sicurezza di agosto 2018 L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017) e Honor 7X ricevono le patch di sicurezza di agosto proviene da TuttoAndroid.