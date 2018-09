Frosinone-Juventus | Allegri | ' Bravi ad avere pazienza | Dybala stia tranquillo'

Frosinone-Juventus 0-2 - Ronaldo e Berna scuotono la Signora : Juve, che fatica. I ciociari reggono l'urto bianconero per 80 minuti, prima del guizzo decisivo di CR7. All'ultimo secondo è Bernardeschi a firmare il definitivo 2 a 0

Frosinone-Juventus - Allegri : “Ci aspettavamo una partita del genere - bravi ad avere pazienza” : In una partita difficile, la Juventus ha vinto contro il Frosinone grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi. Nel post gara, ha parlato ai microfoni di Sky l’allenatore bianconero, Max Allegri, che sapeva di trovare difficoltà allo ‘Stirpe’: “aspettavamo una partita del genere; loro venivano dai 5 gol subiti contro Samp e volevano rifarsi. Noi abbiamo speso tanto col Valencia mercoledì. Serviva pazienza e i ...

Frosinone-Juventus 0-2 : decidono Ronaldo e Bernardeschi. Gol e highlights : E CR7 ha sfogato con il terzo gol in campionato tutta la sua rabbia per l'espulsione del Mestalla regalando alla Juventus tre punti che, nell'economia del campionato, alla fine potrebbero farsi ...

La Juventus si conferma brutta - vittoria contro il Frosinone e punteggio pieno ma prestazioni che preoccupano : Si è conclusa la 5^ giornata del campionato di Serie A, il turno è andato in archivio con il successo della Juventus sul campo del Frosinone. Partita brutta per gli uomini di Massimiliano Allegri, i bianconeri hanno conquistato tre punti solo nel finale grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, il portoghese decisivo dal punto di vista realizzativo ma dal punto del gioco non è ancora al massimo, l’ex Fiorentina sempre più ...

Frosinone-Juventus 0-2 : pagelle e tabellino : Frosinone-Juventus, 5ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Frosinone-Juventus 0-2 : gol di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi : Il giorno in cui la Juventus aveva ufficializzato l'acquisto di Cristiano Ronaldo, il Frosinone l'aveva buttata sull'ironia: "Complimenti ai bianconeri, anche noi ci abbiamo provato ma l'hanno ...

VIDEO Frosinone-Juventus 0-2 - gli highlights della partita : nel finale crolla la diga dei ciociari : La Juventus passa nel finale a Frosinone: decidono le reti di Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi proprio quando sembrava che l’assedio bianconero, durato tutta la gara, potesse rivelarsi infruttuoso. DYBALA E CR7 SE LA RIDONO NEL PREpartita IMPAZZISCO PER PAULO E RONALDO CHE SE LA RIDONO#FrosinoneJuventus pic.twitter.com/3lu1Ifnqtq — Sara; (@saramoretti97) September 23, 2018 CRISTIANO RONALDO PROVA IL GOL DI TACCO Cristiano ...

Ronaldo spezza l’assedio - Frosinone-Juventus 0-2 : Il portoghese a segno all’81’ di una partita complicata, nel recupero raddoppia Bernardeschi. La Signora tiene il Napoli a -3

