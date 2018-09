Frosinone | Campbell | ' Possiamo strappare il risultato contro la Juve'

Serie A Frosinone - Campbell rientra in gruppo : Frosinone - Seduta mattutina di allenamento per il Frosinone . I giallazzurri, al Benito Stirpe, si preparano alla gara in programma per sabato sera, contro la Sampdoria . Il tecnico Moreno Longo ha ...

Serie A Frosinone - lavoro aerobico e possesso palla. Ancora terapie per Campbell : Questa la nota del club giallazzurro: " lavoro aerobico, possessi palla e partitella finale per i giallazzurri che nel pomeriggio hanno lavorato alla 'Città dello Sport' di Ferentino. terapie per ...

Frosinone : terapie per Campbell e Zampano : Lavoro aerobico, possessi palla e partitella finale per i giallazzurri che nel pomeriggio hanno lavorato alla 'Città dello Sport' di Ferentino. terapie per Campbell e Zampano che domani si sottoporrà agli esami strumentali per valutare il problema muscolare alla coscia destra. Assenti i nazionali Pinamonti, Cassata, ...

Frosinone - forte distorsione alla caviglia per Campbell : Rifinitura alla 'Città dello Sport' di Ferentino per i giallazzurri, che questa mattina hanno lavorato in vista del match di domani contro la Lazio. Al termine della seduta si è fermato Joel Campbell a causa di una forte ...

Frosinone : contro Lazio assente Campbell : ANSA, - Frosinone, 1 SET - Tegola sul Frosinone, l'ennesima. contro la Lazio non sarà disponibile l'esterno di attacco Campbell, tra l'altro convocato dalla sua nazionale, il Costarica, a causa di un ...

Calciomercato Frosinone - è ufficiale il colpo Campbell dall'Arsenal : Frosinone - colpo dal sapore internazionale per il Frosinone , che ingaggia a titolo definitivo Joel Campbell dall' Arsenal . Il duttile attaccante del Costa Rica lascia i Gunners dopo essere arrivato ...

Calciomercato Frosinone - ufficiale l’arrivo di Joel Campbell : colpo internazionale per il club laziale : L’Arsenal ha ufficializzato il trasferimento di Joel Campbell al Frosinone, il giocatore arriva in Italia a titolo definitivo Joel Campbell è un nuovo giocatore del Frosinone, a darne comunicazione è l’Arsenal con una note pubblicata sul proprio sito. colpo internazionale del club laziale, che si assicura un attaccante di sicuro affidamento per la prossima stagione: “Joel Campbell è un nuovo giocatore del Frosinone a ...

Parma - c'è Gervinho. Frosinone - visite per Joel Campbell. Milan-Laxalt : Joel Campbell, attaccante costaricano, ha raggiunto ieri sera l'accordo con il Frosinone . Classe '92, è il centravanti internazionale, Arsenal, scelto dal presidente Maurizio Stirpe per far sognare i ...

Frosinone - è fatta per Joel Campbell : il colpaccio per mister Longo : Joel Campbell al Frosinone, come un fulmine a ciel sereno nei giorni scorsi è decollata la trattativa con l’Arsenal per l’attaccante Joel Campbell sarà un calciatore del Frosinone nelle prossime ore. Accordo raggiunto con l’Arsenal e nelle prossime ore il centravanti costaricano effettuerà le visite mediche di rito con il club frusinate. Un colpo senz’altro d’alto profilo per la squadra di mister Longo, il ...

Milan - offerto Laxalt - Castillejo in arrivo. Frosinone - sprint per Joel Campbell : Samu Castillejo , attaccante esterno spagnolo, è il quarto acquisto del nuovo Milan. Ma potrebbe non essere l'ultimo, perché il dt Leonardo lavora ad un un altro 'colpo': Diego Laxalt. L'esterno ...