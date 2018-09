Francobollo per San Pio

Scompare il Francobollo per ricordare i migranti : "Decisione del governo" : Il francobollo che era stato inizialmente programmato per celebrare la Porta D'Europa, il monumento realizzato da Mimmo Paladino a Lampedusa per ricordare i migranti morti in mare, è sparito dall'aggiornamento del programma filatelico 2018.Poste Italiane ha diffuso l'aggiornamento periodico al programma di emissione di carte valori postali: il numero complessivo di emissioni è rimasto uguale, ma non comprende più il francobollo per Lampedusa. ...

Francobollo Italia per i 125 anni Genoa : ANSA, - ROMA, 07 SET - "Genoa Cricket and Football Club" o in breve "Genoa": una squadra che può vantare 125 anni di vita. Lo ricorda un Francobollo Italiano emesso oggi nella tariffa ''B'', posta ...

Genoa - maglia speciale e Francobollo per i 125 anni del club : Il 7 settembre è una data impressa nella storia del calcio: ricorre oggi il 125 anniversario dalla fondazione del Genoa, il club più antico d’Italia. L’atto viene formalizzato in un appartamento situato in via Palestro 10, nel centro città, alla presenza di un gruppo di inglesi a cui si deve la nascita del “Grifone”. Per […] L'articolo Genoa, maglia speciale e francobollo per i 125 anni del club è stato realizzato ...