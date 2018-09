Francia | Macron sempre in caduta libera

Francia : sondaggi - Macron sempre in caduta libera - -5 punti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

“Perizia psichiatrica per Marine Le Pen” : follia in Francia/ Video Isis su Twitter : ‘boomerang’ per Macron? : Marine Le Pen, magistratura chiede perizia psichiatrica. Ultime notizie, tweet contro Isis: leader Rassemblement National, "Allucinante, non ci andrò"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:55:00 GMT)

Perché Macron vorrebbe creare un "Islam di Francia" : Il tentativo del presidente francese, già fallito con i predecessori, è quello di "imbrigliare" il mondo islamico in regole statali per contrastare il fondamentalismo e il terrorismo

GAFFE MACRON : "SEI DISOCCUPATO? ATTRAVERSO LA STRADA E TI TROVO LAVORO"/ Francia - polemiche : ma i numeri... : GAFFE MACRON: "SEI DISOCCUPATO? Ti TROVO io LAVORO". Francia, sinistra all'attacco: "Presidente dei ricchi". Le ultime notizie: nuova ondata di sdegno per un colloquio con un giovane

Europee - in Francia sarà di nuovo duello Le Pen - Macron : Le elezioni Europee del 2019 si avvicinano. E a nove mesi dal voto, in Francia si prospetta, ancora una volta, il duello fra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. A maggio, dunque, potrebbe essere la rivincita del ballottaggio delle ultime presidenziali francesi, quando l'attuale capo dell'Eliseo sconfisse la candidata dell'allora Front National.Secondo i dati di Odoxa-Dentsu Consulting per Le Figaro e France Info, la sfida potrebbe essere accesa e ...

Europee 2019. Sorpresa Francia : Le Pen agguanta Macron : Clamoroso in Francia in vista delle elezioni Europee 2019. La Rèpublique en Marche, il partito di maggioranza del presidente francese

Libia - l’Onu dice “no” a Macron : “Nessun voto prima del 2019”. La Francia non ci sta : “Lavoriamo per il 10 dicembre” : Il Consiglo di Sicurezza delle Nazioni Unite dice “no” alle elezioni in Libia prima del 2019. E’ quanto emerge dall’ultima riunione all’Onu, dove si è deciso di prolungare la missione nel paese per un altro anno, senza approvare la data del 10 dicembre per le elezioni, come indicato nel vertice di Parigi di quattro mesi fa. Il Consiglio ha approvato una bozza di risoluzione presentata dal Regno Unito per andare alle ...

Francia - Macron lancia il reddito universale di attività per “sconfiggere la povertà” : Il presidente Macron ha annunciato oggi il reddito universale di attività, un programma che a partire dal 2020 permetterà ai francesi di "vivere degnamente". La proposta rientra nel quadro del piano contro la povertà, per il quale verranno stanziati otto miliardi di euro in quattro anni. I destinatari non potranno rifiutare più di due offerte di lavoro.Continua a leggere

Macron annuncia il 'reddito universale' Guerra alla povertà in Francia entro il 2020 : Ma il reddito di cittadinanza in salsa francese è anche un modo per ritornare in fretta nel mondo del lavoro ed avà impegni e responsabilità reciproci. Ogni beneficiario dovrà infatti iscriversi in ...