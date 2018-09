Francesco Monte prima del Grande Fratello Vip | “Spero di non deludervi”

Grande Fratello Vip 3 - chiesta la sospensione del reality : bufera su Francesco Monte : Il Grande Fratello Vip 3 non ha ancora aperto ufficialmente i battenti e infiammano gia' le polemiche, tanto che c'è chi ha chiesto la sospensione del reality Show condotto da Ilary Blasi. In queste ore, infatti, il Codacons ha presentato un durissimo esposto contro il programma, chiedendo che Francesco Monte non entri all'interno della casa più spiata d'Italia o addirittura che il programma venga sospeso prima ancora dell'inizio ufficiale su ...

Francesco Monte al GF Vip - il Codacons presenta un esposto all’Agcom : «Messaggio scorretto - pericolo di grave danno per i minori» : Francesco Monte Il programma non è ancora iniziato ma le polemiche già divampano. Il Codacons ha presentato un esposto all’Autorità per le comunicazioni contro la partecipazione di Francesco Monte alla prossima edizione dI Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 dal 24 settembre. L’associazione dei consumatori arriva a chiedere persino all’Agcom di intervenire anche attraverso la sospensione del programma. Al centro della questione, ...

Uomini e Donne/ Teresanna Pugliese pronta alle nozze : ultime dichiarazioni su Francesco Monte (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Teresanna Pugliese pronta a convolare a nozze con Giovanni Gentile. ultime dichiarazioni sull'ex Francesco Monte(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 07:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Enrico Silvestrin e Francesco Monte nella polemica : problemi prima dell'inizio : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: problemi per Francesco Monte ed Enrico Silvestrin prima dell'inizio. Lo speaker chiede scusa, l'ex tronista invece...(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 03:05:00 GMT)

Monte e Corona dividono : Lidia Vella difende Francesco e attacca Fabrizio : Lidia Vella si scaglia contro Fabrizio Corona: “Arrogante come sempre” Durante Non succederà più, programma in onda su Radio Radio condotto da Giada Di Miceli, Lidia Vella come ogni sabato è stata chiamata in diretta per commentare le notizie di gossip del momento. La conversazione, ad un certo punto, durante la puntata si è spostata anche […] L'articolo Monte e Corona dividono: Lidia Vella difende Francesco e attacca Fabrizio ...

Grande Fratello Vip - Antonio Ricci sul presunto stop a Francesco Monte : la verità del papà di Striscia : 'Io ho detto di no a Monte, Francesco ndr,? Ma dove?'. Così Antonio Ricci durante l'annuale conferenza stampa di Striscia la Notizia smentisce le voci su un possibile coinvolgimento del patron del tg ...

Francesco Monte prima del GF Vip : Teresanna pensa ancora a lui : Grande Fratello Vip: Teresanna Pugliese torna a parlare di Francesco Monte Lunedì prossimo inizierà la terza edizione del GF Vip. E nel cast ci sarà anche l’ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi Francesco Monte, il quale ha rivelato di cercare un riscatto al reality condotto da Ilary Blasi dopo l’ultima infausta partecipazione a L’Isola dei Famosi. Infausta perchè è stato costretto, per ...

Grande Fratello Vip 2018 : esposto Codacons contro Francesco Monte : Il Grande Fratello Vip 3 inizierà domenica notte ma già le polemiche sono iniziate. Infatti è di queste ore un esposto del Codacons presentato all’Agcom per chiedere l’allontanamento dal reality, se non dalla tv di Francesco Monte! Codacons su Francesco Monte: “Messaggio scorretto, pericolo di grave danno per i minori” Vediamo di capire bene cosa è accaduto e di spiegare come mai ci si accanisca in maniera sistematica contro questo ragazzo il ...

Grande Fratello Vip 2018/ Codacons contro Francesco Monte : "La sua partecipazione è un messaggio sbagliato" : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: Francesco Monte ed Eleonora Giorgi nel cast: scelte e dichiarazioni importanti prima dell'ingresso nella Casa(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 21:23:00 GMT)

Francesco Monte al GF Vip - il Codacons presenta un esposto all’Agcom : «Messaggio scorretto - pericolo di grave danno per i minori» : Francesco Monte Antonio Ricci l’aveva già anticipato, oggi è ufficiale. Il Codacons ha presentato un esposto all’Autorità per le comunicazioni contro la partecipazione di Francesco Monte alla prossima edizione dI Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 dal 24 settembre. L’associazione dei consumatori arriva a chiedere persino all’Agcom di intervenire anche attraverso la sospensione del programma. Al centro della questione, lo ...

Francesco Monte al Grande Fratello Vip : il Moige denuncia Mediaset : Grande Fratello Vip, Francesco Monte: il Moige contro la sua presenza Per alcuni giorni aveva tenuto banco il giallo sulla presenza di Francesco Monte al Grande Fratello Vip. La terza edizione andrà in onda da lunedì 24 settembre in prima seratra su Canale 5 con Ilary Blasi e la partecipazione di Alfonso Signorini. L’indiscrezione che voleva l’ex tronista di Uomini e Donne fuori dal cast degli inquilini della Casa più spiata ...