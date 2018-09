Forza Italia e il centrodestra con o senza la Lega | il discorso di Berlusconi a Fiuggi

Pd e Forza Italia contro Casalino : "Si deve dimettere" : Giornate difficili per Rocco Casalino. Nei giorni scorsi è finito al centro del dibattito per il suo stipendio da 6mila euro netti al mese, mentre oggi è finito nella bufera per una registrazione WhatsApp diffusa dalla stampa nazionale. Casalino, rivolgendosi ad alcuni giornalisti, ha confermato il clima di forte tensione con i dirigenti del Mef, accusati di fare ostruzionismo ai danni del Governo. Per questo motivo, secondo quanto sostenuto ...

Berlusconi : "Un manifesto per la nuova Forza Italia" : Sindaci e amministratori locali sono il tramite con questo mondo, sul territorio, e chiedono più spazio'. C'è l'idea, spiega il responsabile Enti locali di Fi, Marcello Fiori, di far votare ai ...

Scherma paralimpica - Europei Terni 2018 : Italia Forza sei! Fiorettiste e sciabolatori d’oro : Una meravigliosa quinta giornata per l’Italia ai Campionati Europei di Scherma paralimpica a Terni. La squadra azzurra conquista ben sei medaglie, tra cui i due ori nella prova di fioretto femminile e di sciabola maschile. Le Fiorettiste, campionesse del Mondo in carica, si confermano ancora al vertice. Il quartetto composto da Bebe Vio, Loredana Trigilia ed Andreea Mogos ha sconfitto in finale la Russia col netto punteggio di 45-32. In ...

SALVINI - "CON Forza Italia ACCORDI SOLO LOCALI"/ Berlusconi risponde : "Bisogna capirlo - ha rapporti col M5s.." : SALVINI, "con FORZA ITALIA SOLO ACCORDI locali": Berlusconi replica con una battuta, "bisogna capirlo, deve tenere rapporti con l'altra parte". Il botta e risposta a distanza tra i leader(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 22:45:00 GMT)

Salvini : “Con Berlusconi solo accordi locali. Al governo avrei voluto Meloni ma non Forza Italia” : Salvini: “Con Berlusconi solo accordi locali. Al governo avrei voluto Meloni ma non Forza Italia” Non esiste nessuna strategia del doppio forno dichiara Matteo Salvini : con Berlusconi parliamo solo di accordi locali”. queste le dichiarazioni lascite dopo l’incontro fatto la settimana scorsa di Arcore. Per me il governo poteva essere allargato a Giorgia Meloni ma no a Forza Italia. Perché no a Fi? Perché con Giorgia Meloni condividiamo certi ...

Atreju - Matteo Salvini : “Con Berlusconi solo accordi locali. Al governo avrei voluto Meloni ma non Forza Italia” : “Non c’è nessuna strategia del doppio forno: con Silvia Berlusconi parliamo solo di accordi locali”. A una settimana dall’incontro di Arcore, Matteo Salvini torna a parlare dei suoi rapporti con il leader di Forza Italia. E lo fa ad Atreju, la manifestazione organizzata a Roma da Fratelli d’Italia, dove è stato intervistato da Enrico Mentana. “Per me il governo poteva essere allargato a Giorgia Meloni ma no a ...

Salvini - nel governo avrei voluto la Meloni ma no Forza Italia : Roma, 22 set., askanews, - 'Per me il governo poteva essere allargato a Fdi' mentre a Forza Italia 'no', perché 'con Giorgia condividiamo certi valori' e per esempio 'io mi ricordo la battaglia di ...

Governo - Salvini : «Si poteva allargare a FdI - ma non a Forza Italia» : Sarebbe stata una vetrina per tutto i mondo. Qualcuno ha avuto paura: ha sbagliato. Io non vivo la politica con paura e non ho perso la speranza. Una proposta olimpica italiana ci sarà. Farò di tutto ...

Forza Italia si rilancia a Fiuggi. E attacca Bannon 'In Italia Sì - ma da turista' : FIUGGI , Frosinone, - Baci, abbracci, sorrisi e selfie. E la gradita sensazione di essere tornati in gioco quando la partita sembrava chiusa. Nei corridoi dell hotel di Fiuggi dove Antonio Tajani ha ...

Olimpiadi 2026 - scontro Lega-M5S - Forza Italia : “Ma Toninelli c’è o ci fa?” : Il ministro Danilo Toninelli rilancia l'idea della candidatura singola di Torino alle Olimpiadi 2026. Ma il Carroccio tira dritto: "Vicenda chiusa". Forza Italia attacca: "Giorgetti dice che non c'è più la candidatura dell'Italia, parla a nome della Lega o del governo? Toninelli c'è o ci fa?".Continua a leggere

Forza Italia - il retroscena di Minzolini : Laura Ravetto minaccia di lasciare - il simbolo del tracollo : Il segno che la fine di Forza Italia , se si continua così, è vicina. Secondo Augusto Minzolini 'un personaggio radicato nella storia azzurra come Laura Ravetto minaccia di lasciare il partito perché ...

Oggi Lega - Forza Italia e Fdi sarebbero maggioranza. E Di Maio lo sa : Gli incontri tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi potrebbero anticipare il ritorno al potere della cara vecchia coalizione di centrodestra

Silvio Berlusconi - il piano rischiosissimo per salvare Forza Italia : cosa vuole rubare a Matteo Salvini : ... nel ruolo di opposizione, intercettare l'elettorato che viene deluso dalla politica di questo governo, per mantenerlo nel recinto della coalizione di centrodestra'.

Chiusure domenicali - Forza Italia : Di Maio surreale - da noi Ddl per libertà d'impresa : Di Maio vorrebbe tornare indietro di quasi dieci anni: regolamentare e imporre Chiusure alle attività commerciali proprio nel momento in cui l'economia Italiana deve essere rilanciata». Lo ha detto ...