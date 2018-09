Forti Venti da NE e NO

Meteo Protezione Civile domani : peggioramento - venti Forti e calo termico : Nella giornata di domani avremo la progressiva discesa di un nucleo di aria fresca lungo le regioni adriatiche, che apporterà un peggioramento sotto forma anche di temporali. Tuttavia al centro-sud...

Break Autunnale – Calo Termico e Venti Forti : Ne avevamo già anticipato a grandi linee nei giorni scorsi la possibilità di un Calo Termico, nei prossimi giorni. Adesso ci siamo e come possiamo ben vedere dal grafico Ensemble, le 20 simulazioni di previsione delle temperature a 1500m (850hpa), risultano molto allineate, sinonimo di una maggiore attendibilità. Grafico Ensemble Per aiutare anche i meno esperti nella lettura del grafico abbiamo indicato graficamente quel che accadrà. Avremo ...

Raffica di tempeste su Regno Unito e Irlanda : i resti dell’uragano Florence portano ancora pioggia e Forti Venti nel weekend [MAPPE] : 1/10 ...

Allerta Meteo - nuova potente tempesta di vento su Isole Britanniche e Scandinavia : Forti piogge e venti di 130-160 km/h [MAPPE e DETTAGLI] : 1/23 ...

Allerta Meteo - settimana di maltempo estremo per Gran Bretagna e Irlanda : possibili venti fino a 180km/h e Forti piogge [MAPPE] : 1/13 ...

Tifone Mangkhut si abbatte su Hong Kong : persone scaraventate dai venti Fortissimi [VIDEO] : Hong Kong colpita in pieno dal Tifone di categoria 4 Mangkhut. Gravi danni e inondazioni. venti tempestosi sferzano la città. La furia del Tifone Mangkhut si sta abbattendo sulle coste asiatiche...

Hawaii - la tempesta tropicale Olivia scarica precipitazioni intense e Forti Venti : evacuazioni - allagamenti e blackout [GALLERY] : 1/11 ...

Previsioni Meteo - violente tempeste in arrivo sul Regno Unito : piogge intense - Forti Venti e forse anche la prima neve : Per tutta la prossima settimana, diverse tempeste si muoveranno nel Nord Atlantico e a nord della Scozia, portando rovesci sulle parti settentrionali del Regno Unito prima di spostarsi verso la Norvegia. Queste tempeste potranno portare anche venti di oltre 50 km/h sulle aree più elevate e sulle spiagge esposte a est. Un cambiamento verso sistemi più potenti potrebbe essere in arrivo. “La corrente a getto dovrebbe diventare più instabile la ...

Allerta Meteo Estofex - maltempo sull’Italia da Nord a Sud : rischio nubifragi - grandine isolata - Forti Venti e tornado : Allerta Meteo – Nuova Allerta Meteo di Estofex (European Storm Forecast Experiment) che avvisa sul maltempo imminente sul Mediterraneo orientale con un livello di Allerta 1 principalmente per nubifragi e isolata grandine di grandi dimensioni. Livello 1 anche per gran parte del Mediterraneo centrale e occidentale dove, ai nubifragi e alla grandine isolata, si aggiungono anche forti venti e un rischio medio-basso di tornado. Una corrente a getto ...

Allerta Meteo Estofex : allarme nubifragi - Forti Venti e grandine sul Centro Italia e in alcune zone del Nord : Allerta Meteo – Pericolosa Allerta Meteo di livello 2 emessa da Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il Centro Italia, il Mar Ligure, il Tirreno e l’Adriatico settentrionali valida fino alle 8 (ora Italiana) di domani, 7 settembre. Il rischio principale è rappresentato da forti venti e nubifragi. Livello di Allerta 1, invece, per le Alpi, la Francia meridionale e la Germania occidentale principalmente per nubifragi. Una forte ...

Il tifone Jebi è devastante sul Giappone - venti fino a 215 km/h e Fortissimi disagi : incidenti - allagamenti - edifici danneggiati e veicoli ribaltati [FOTO e VIDEO] : 1/16 ...

Maltempo - piogge intense - alluvioni e Forti Venti in Cina : affonda traghetto - tromba marina sulle coste [VIDEO] : Forte Maltempo in Cina, con piogge intense, forti venti e onde molto alte che stanno creando non pochi disagi. alluvioni localizzate sono state riportate in parti dei distretti di Yuen Long e Tai Po, dove diverse persone sono rimaste bloccate a casa o sul posto di lavoro. L’Osservatorio di Hong Kong ha emanato un’allerta rossa per tempeste, avvisando del fatto che le forti piogge avrebbero portato alluvioni lampo e causato l’allagamento delle ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 80 interventi per Forti piogge e bora : Intenso lavoro nella notte e nelle prime ore del mattino per i Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia a causa dell’ondata di Maltempo che da ieri ha investito la regione. Complessivamente i pompieri hanno portato a termine tra le ore 20 di ieri sera e le ore 8 di questa mattina circa 80 interventi di soccorso tecnico urgente tutti riconducibili alle avverse condizioni meteo che tuttora persistono sul territorio regionale, precisa una ...