Formula 1 | secondo Ecclestone il mondiale piloti è chiuso per Vettel

Formula 1 Singapore - Verstappen : Il secondo posto è il massimo che potevo : ' secondo posto? Non male, il massimo risultato possibile per noi. Peccato per il primo giro, ma come sempre ci e' mancata la velocità di punta '. Max Verstappen , secondo al via e al traguardo del ...

Formula 1 - GP Monza : Raikkonen amaro dopo il secondo posto. 'Difficile accettare di non aver vinto' : Tanta delusione per Kimi Raikkonen , nonostante un ottimo risultato come il secondo posto a Monza. Perché la Ferrari, nelle attese, era la favorita per la vittoria finale nel suo GP di casa, come ...

Formula 1 - GP Monza 2018 : Hamilton vince - Raikkonen secondo : LIVE 16:30 2 set QUINTO SUCCESSO A Monza PER LEWIS, CHE ALLUNGA NELLA CLASSIFICA PILOTI 16:30 2 set BANDIERA A SCACCHI: LEWIS Hamilton HA VINTO IL GP D'ITALIA 16:29 2 set Giro 53 Bottas sembra volerci ...

GRIGLIA DI PARTENZA GP ITALIA 2018 Formula 1/ Pole Raikkonen e Vettel secondo : prima fila tutta Ferrari : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1 Gp ITALIA 2018 Monza: la lotta per la Pole position vedrà ancora protagonisti Vettel e Hamilton? La sfida Ferrari Mercedes entra nel vivo(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 20:31:00 GMT)

Formula Uno - Vettel trionfa a Spa. Secondo Hamilton - terzo Verstappen : Sebastian Vettel rialza la testa e ottiene una vittoria fantastica a Spa, nel gran premio del Belgio. Il fuoriclasse della Ferrari, giunto Secondo nelle qualifiche di ieri, ha bruciato alla partenza Lewis Hamilton che non è mai riuscito ad impensierire il 31enne della Rossa che ha condotto dall'inizio alla fine una gara perfetta ottenendo un successo meritato. Sfortunata l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen che dopo aver forato al giro numero due è ...

Formula Uno - Hamilton in pole a Spa. Secondo Vettel - terzo Ocon : Lewis Hamilton conquista la pole position nel gran Premio del Belgio a Spa. Il pilota inglese della Mercedes, con un ultimo giro spettacolare, ha sverniciato la Ferrari del suo grande rivale Sebastian Vettel e si è preso l'ennesima pole position della stagione. La Q3 è stata pesantemente condizionata dalla pioggia che ha reso impossibile l'asfalto con le Rosse che sono state penalizzate rispetto alle frecce d'argento da sempre più performanti ...

Formula 1 - la Ferrari domina l'ultima sessione di prove : Vettel in testa e Raikkonen secondo. Hamilton terzo : terzo tempo per il campione del mondo e leader de Mondiale Lewis Hamilton , Mercedes, che accusa da Vettel un ritardo di 163 millesimi. Quarto crono per l'altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas - ...

Formula 1 - la Ferrari domina l'ultima sessione di prove libere : Vettel in testa e Raikkonen secondo. Hamilton terzo : terzo tempo per il campione del mondo e leader de Mondiale Lewis Hamilton , Mercedes, che accusa da Vettel un ritardo di 163 millesimi. Quarto crono per l'altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas - ...

Formula E? Per millennials secondo Di Grassi e Abt : Premessa necessaria e doverosa. Non ho nulla contro la Formula E, anzi, chi scrive, è stato tra i primi sostenitori dell’idea in quanto un campionato dedicato alla propulsione elettrica era (è) ormai necessario. Questi sono i tempi in cui viviamo e avere una base di sviluppo tecnologico nel motorsport che porta tutto a evolversi più […] L'articolo Formula E? Per millennials secondo Di Grassi e Abt sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Ferrari : ecco da cosa dipendono i miglioramenti in Formula 1 secondo Kimi Raikkonen : L'evoluzione del resto in questo sport non si ferma mai e dunque dobbiamo sempre cercare di essere superiori ai nostri diretti rivali.

Diretta / Test Formula 1 2018 Budapest streaming video e tv : Kubica secondo - ora si va in pausa! (2^ giornata) : Diretta Test Formula 1: info streaming video e tv, orari e classifica tempi della 2^ e ultima giornata di prove a Budapest, sulla pista dell'Hungaroring.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 13:00:00 GMT)

Formula 1 - Hamilton l'alieno trionfa in Ungheria : non sbaglia niente - Vettel secondo - Kimi terzo : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Ungheria, 12° appuntamento del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes, scattato dalla pole, ha preceduto le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi ...