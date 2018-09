Fiuggi | Berlusconi | Il M5s è peggio della sinistra | Salvini? Da lui frasi

Fiuggi - Berlusconi : "M5s peggio della sinistraCasalino? Con valigia in mano in democrazia" : Berlusconi chiude la kermesse organizzata da Antonio Tajani: "Questo governo e soprattutto i Cinque Stelle, sono nemici della libertà - dice - Leggiamo annunci che attaccano la libertà dei cittadini".

Berlusconi torna in campo. A Fiuggi detterà la linea : Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi azzurri, allontana la 'seconda gamba': 'Cimentarsi nel Piccolo chimico della politica non è esattamente la priorità di questo tempo per un solo motivo: Forza ...