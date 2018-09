Firenze | Marina Abramovic aggredita a Palazzo Strozzi | un uomo le ha gettato una tela in

Firenze - aggredita Marina Abramovic : fermato un uomo : Un uomo ha aggredito, tirandole una tela in testa, l'artista Marina Abramovic mentre usciva da Palazzo Strozzi, a Firenze, dove è in corso una sua mostra. E' successo nella notte tra sabato e domenica.

Cento opere per 50 anni di carriera : Marina Abramovic si mette in mostra a Firenze : Oltre 100 opere tra dipinti, video, installazioni e performance: è ' The Cleaner ' , prima grande retrospettiva italiana dedicata all'artista di origine serba Marina Abramovic, dal 21 settembre al 20 ...

Trenitalia - "La Freccia" : cover su Marina Abramovic e la sua mostra di Firenze : Trenitalia, sempre attenta a desideri e necessità delle persone ancora una volta è impegnata a sostenere la cultura . Ora è la volta della mostra " - The Cleaner", in programma a Palazzo Strozzi a ...

Marina Abramovic - a Firenze con la mostra 'The Cleaner' a Palazzo Strozzi dal 21 settembre : Venerdì 21 settembre sara' inaugurata la mostra di Marina Abramovic a Firenze. Ospitata a Palazzo Strozzi, l'esposizione prende il nome di 'The Cleaner' e sara' visitabile fino a domenica 20 gennaio 2019. Dal primo giorno di autunno la Culla del Rinascimento diventera' così un palcoscenico d'elezione per le opere di una delle personalita' più famose e discusse del panorama artistico contemporaneo. Il pomeriggio di Sabato 22 settembre l’artista ...