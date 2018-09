Firenze | aggredita Marina Abramovic | fermato un uomo

Firenze - Marina Abramovic aggredita a Palazzo Strozzi : un uomo le ha gettato una tela in testa : Paura per Marina Abramovic, colpita alla testa con una tela mentre usciva da Palazzo Strozzi a Firenze, dove è in corso una sua mostra. E' scossa ma sta bene. Fermato l'aggressore: è un sedicente artista già noto per episodi simili.Continua a leggere