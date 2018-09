: Firenze, aggredita Marina Abramovic da un sedicente artista [news aggiornata alle 14:30] - repubblica : Firenze, aggredita Marina Abramovic da un sedicente artista [news aggiornata alle 14:30] - RaiNews : Aggredita a Firenze #MarinaAbramovic. L'aggressore le ha tirato una tela in testa ed è stato fermato dalla polizia.… - Corriere : Aggredita a Firenze Marina Abramovic: un uomo le lancia una tela in testa -

L'artista Marinaè stata, mentre usciva da Palazzo Strozzi dove è in corso una sua mostra. Un uomo le ha tirato una tela in testa.è rimasta illesa, ma scossa. L'aggressore è stato fermato dalla polizia. E' un 51enne della Repubblica Ceca, già protagonista di episodi simili. Sulla tela c'era il ritratto della, sembra realizzato dall'aggressore stesso. L'artista ha voluto parlare con lui e chiedere spiegazioni, ma l'uomo è rimasto in silenzio.(Di domenica 23 settembre 2018)