Fiorentina bella e con ampi margini di miglioramento | i tifosi chiedano scusa a Corvino!

calcioweb.eu

: Che bella #Fiorentina! Convincente ed autorevole, vince con 3 bei gol ma soprattutto con il gioco fluido e concreto… - DarioNardella : Che bella #Fiorentina! Convincente ed autorevole, vince con 3 bei gol ma soprattutto con il gioco fluido e concreto… - Marcoepoibohh : @IlDroga Di solito mi consolo con una bella Fiorentina e Chianti - xclouisistheway : RT @DarioNardella: Che bella #Fiorentina! Convincente ed autorevole, vince con 3 bei gol ma soprattutto con il gioco fluido e concreto. Uni… -

(Di domenica 23 settembre 2018) Contro la Spal per laè arrivata la terza vittoria in questo conato. Un netto 3-0 grazie ai gol di Milenkovic, Chiesa e Marko Pjaca, alla sua prima rete in Serie A. 10 i punti conquistati dai viola nelle prime cinque partite: tre i successi contro Chievo, Udinese e Spal, un pareggio in trasferta con la Sampdoria e la sconfitta sul campo del Napoli. Un ruolino di marcia da alta classifica che ha riportato entusiasmo nella piazza gigliata. L’obiettivo dei Viola è quello di divertire e divertirsi per raggiungere un posto in quell’Europa sfiorata in estate per le note vicende che hanno riguardato il Milan, escluso e poi riammesso dall’Europa League. Jennifer Lorenzini/LaPresse Il lavoro svolto in estate sul mercato dalla società sta dando i propri frutti. Nonostante un budget limitato, Pantaleo Corvino è riuscito ad accontentare Pioli mettendo a disposizione del tecnico ...