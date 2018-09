FINANZA & MEDIA I ' pesci grossi' che mettono a rischio la carta stampata

FINANZA/ Tria & legge di bilancio - tentazione Tremonti : Tria, di ritorno dalla Cina, dovrebbe convocare subito una cabina di regia. Perché sul deficit girano troppe cifre. Così il governo perde credibilità, non solo sui mercati. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 06:01:00 GMT)SPREAD E RATING/ Gli scontri Salvini-Di Maio preparano la mazzata di Moody's, di U. BertoneVENDITA BTP/ Le sparate di Salvini e Di Maio ci costano 2,8 miliardi in più, di S. Luciano

FINANZA & CLIMA/ L'economia senza CO2 è ancora lontana : L'Agenzia Internazionale per l'Energia ha diffuso dati interessanti sugli investimenti nel settore, che sono scesi ancora per quanto riguarda le rinnovabili. PATRIZIA FELETIG(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 06:07:00 GMT)

FINANZA & MIGRANTI/ I conti senza l'oste di Boeri : Boeri non arretra dalla sua posizione sul contributo degli immigrati, mentre il Governo non mette in discussione i vincoli di bilancio. Brutti segnali per gli italiani. GIOVANNI PASSALI(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 06:03:00 GMT)

FINANZA & MIGRANTI/ Quello che non torna nei conti di Boeri e Co. : Euro e MIGRANTI sono temi molto dibattuti in questo periodo. E ci sono delle posizioni difficili da sostenere, anche se trovano enfasi e spazio sui media. GIOVANNI PASSALI(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 06:03:00 GMT)

FINANZA & MERCATI/ I successi delle nostre imprese "nascosti" da vitalizi e migranti : Se a Wall Street si festeggiano nuovi record, in Italia il frastuono su vitalizi e migranti lascia in secondo piano i successi di certe Pmi. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:02:00 GMT)