Fiamme dopo scontro a Dronero | ferito in auto cappottata a Bra

Auto in Fiamme a Borgo Rivola. Dopo la donna - muore anche il marito - per le gravi ustioni riportate : Come riporta Il Resto del Carlino di oggi, nella cronaca di Faenza, l'uomo a quel punto a cercato di togliere l'Auto dalla strada per parcheggiarla in un campo e poi è immediatamente sceso per ...

Incendio nel Ragusano : Fiamme vicino parco divertimenti - spento dopo 3 ore : spento nella tarda serata di ieri, dopo circa tre ore d’intervento da parte dei vigili del fuoco, l’Incendio in un canneto, vicino alla riserva dell’Irminio, che ieri ha creato timori tra gli ospiti del vicino parco divertimenti “Giostre” a Marina di Ragusa. Sul posto un’autobotte da 8mila litri per garantire una riserva idrica, gli uomini della Forestale, la polizia municipale di Ragusa e quello delle ...

Fiamme dopo fuga di gas - tre ustionate : Pescara - Una fuga di gas seguita da un principio di incendio ha provocato il ferimento di tre donne che stavano cucinando dei pomodori in un locale attiguo ad un ristorante a Carpineto della Nora; una quarta donna, che al momento dell'accaduto si trovava fuori dal locale è rimasta illesa. Due sono state trasferite all'ospedale 'SS Annunziata' di Chieti e una più grave in elisoccorso al 'Santo Spirito' di ...

A4 - camion in Fiamme dopo lo schianto : tratto interrotto e traffico paralizzato in direzione Milano : Code, disagi e paura sulla A4 Milano-Brescia dove mercoledì mattina è avvenuto un incidente tra un’auto e un mezzo pesante all’altezza del km 162 in direzione Milano. Il camion, dopo aver colpito l’auto, ha sbandato urtando la barriera centrale e ha invaso la corsia di sorpasso della carreggiata opposta, prendendo fuoco. A causa delle operazioni di sgombero ancora in corso, il tratto tra Seriate e Capriate è ancora chiuso al traffico ...

Dopo i lanciaFiamme Elon Musk vende surf : disponibili online per poche ore al prezzo di 1500 dollari - vanno a ruba : Dopo il lanciafiamme, Elon Musk ha messo in vendita tavole da surf: frutto della collaborazione tra Tesla Design Studio e Lost surfboards, rinforzate in fibra di carbonio, sono state disponibili online per poche ore al prezzo di 1500 dollari, e sono andare a ruba. Le tavole messe in vendita, caratterizzate da un “mix della stessa finitura opaca e lucida di alta qualità utilizzata sulle auto“, erano solo 200. Tante le trovate ...

Incendi Grecia - 85 i morti accertati ma ci sono ancora “decine di dispersi”. Dopo le Fiamme - Atene colpita da forti piogge : Sale a 85 il numero delle vittime degli Incendi che hanno devastato l’Attica nei giorni scorsi: a dirlo è il ministero della Sanità, precisando che uno dei feriti è deceduto in ospedale mentre sono stati ritrovati altri due cadaveri. I soccorritori continuano a cercare le “decine di dispersi” tra le macerie lasciate dalle fiamme. Nella sola Mati sarebbero 40 le persone che ancora mancano all’appello, secondo le stime dei ...

Incendi Grecia - resort e cemento dopo le Fiamme : il precedente del 2007 tra l’Attica e il Peloponneso : Cosa muove miliardi di euro in Grecia da maggio a ottobre? Il turismo. Ecco a dove partire per farsi qualche domanda sui roghi che stanno devastando la marina ateniese provocando oltre 70 morti. Anno 2007. La Grecia era ancora inebriata dai fasti delle Olimpiadi 2004, organizzate alla perfezione ma costate tre volte più del previsto anche per via di tangenti, il caso Siemens-Ote e i mille rivoli della politica che è stata parte del buco ...