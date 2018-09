Festival 100 scale - danza | Focus Young Mediterranean 24 e 25 settembre

F1 : 100mila presenze al Milan Festival : "I Formula 1 Festival sono nati per far scoprire ad ancora più persone questo nostro meraviglioso sport, cercando di portare nel cuore delle metropoli del mondo tutta la passione e l'energia che ne ...

Regione spende 100 mila euro per Festival Spoleto - Granato : 'Verificarne legalità' - VIDEO - : "Abbiamo presentato un esposto per verificare come sono stati spesi 100 mila euro dalla Regione per il Festival di Spoleto ". Così il senatore del Movimento Cinque Stelle Bianca Laura Granato , che nei ...

ONIROS FILM AWARDS - Nella Top 100 Best Reviewed Festival s : ... "Terminator", "Alien": un artista poliedrico che è stato e sarà ancora di grande ispirazione per creativi e sognatori di tutto il mondo ". Durante la cerimonia, condotta dall'attore e stuntman ...

Spagna - paura al Festival di Vigo : crolla una passerella - più di 100 feriti : È di almeno 130 feriti il bilancio di un incidente verificatosi al Festival di Vigo in Spagna dovuto al crollo di una passerella in legno. I testimoni hanno riferito scene di panico mentre la fola tentava di mettersi in salvo. Molti sono finiti in mare. Non ci sarebbero morti accertati secondo le autorità locali.Continua a leggere