FdI | Meloni | ora partito sovranisti

Meloni : FdI con 'The Movement' di Bannon : 13.26 Appello di Giorga Meloni (FdI) "a cotruire un grande partito dei conservatori e dei sovranisti,che metta al centro l'interesse degli italiani", allargando FdI e per "liberare Salvini dall' abbraccio del M5S". "Guardiamo con interesse alla Russia di Putin e all'India di Modri, serve un coordinamento", dice Meloni e propone "l'adesione a The Movement, di Steve Bannon",in "una confederazione di Stati liberi e sovrani". Infine,"con le ...

FdI : Meloni - ora c.destra si rifondi : ANSA, - ROMA, 21 SET - Il risultato unitario del vertice di ieri è stato molto positivo e per nulla scontato. Il voto del 4 marzo ha dimostrato che la maggioranza degli italiani ha le nostre idee: ora ...

Centrodestra unito alle elezioni regionali - vertice Lega-Fi-FdI/ Meloni : "Salvini - sintesi difficile con M5s" : Centrodestra unito alle elezioni regionali, vertice Lega-Fi-FdI. Giorgia Meloni: "Per Matteo Salvini sintesi difficile con M5s". Le ultime notizie.

Toti lancia fusione Fi-FdI - ma Meloni frena : Scoppiano nuove tensioni nel centrodestra sul futuro della coalizione. A infiammare il dibattito stavolta è la proposta di Giovanni Toti di dar vita a una ''seconda gamba'' formata da Fi-Fdi e ...

Governo : Meloni - FdI - a 'La Verità' - il centrodestra non esiste più : Salvini ha scelto come core business gli immigrati, Di Maio , che è molto più furbo di quello che si crede, ha puntato su economia e lavoro. Ma questo è molto pericoloso per l'Italia. Se andiamo ...

Foa - FdI si smarca. Meloni : 'Lo voteremo'. Forza Italia ribadisce il suo 'no' : Mentre Forza Italia tiene il punto sul no a Foa presidente della Rai a destra si registra una prima crepa: Fdi voterà a favore del candidato simpatizzante di Salvini. LEGGI ANCHE Nomine Rai, Tajani: '...

Dl Dignità - FdI boccia il provvedimento. Meloni : "Fatto solo di divieti" : E mostra così un documento del Ministero dell'economia e finanze 'che certifica la disoccupazione dei prossimi anni. Non sono le opposizioni brutte e cattive a dirlo'.

FdI : Meloni - Ciriani nuovo capogruppo al Senato : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Oggi Fratelli d’Italia decide di affidare a Luca Ciriani la guida del suo gruppo parlamentare al Senato della Repubblica. è una scelta di cui andiamo orgogliosi perché Luca è uno dei nostri più autorevoli e capaci dirigenti. Il suo lunghissimo curriculum politico, amministrativo e istituzionale e la sua grande esperienza sono quello di cui Fratelli d’Italia ha bisogno per rendere il suo lavoro ...