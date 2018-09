Fantasma d’amore film stasera in tv 23 settembre | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: RT @paradisoa1: Stasera su @raimovie dopo lo special 'Romy' il film di Dino Risi Fantasma d'Amore con Romy Schneider e Marcello Mastroianni… - remondi_rodolfo : RT @paradisoa1: Stasera su @raimovie dopo lo special 'Romy' il film di Dino Risi Fantasma d'Amore con Romy Schneider e Marcello Mastroianni… - paradisoa1 : Stasera su @raimovie dopo lo special 'Romy' il film di Dino Risi Fantasma d'Amore con Romy Schneider e Marcello Mas… - valex_cinePhile : RT @raimovie: Alle 23.00 'Fantasma d'amore' di Dino Risi con Romy Schneider, Marcello Mastroianni, Julian Beck, Wolfgang Preiss #romyschnei… -

(Di domenica 23 settembre 2018)d’amore è ilin tv domenica 232018 in onda in seconda serata su Rai Movie. La pellicola diretta da Dino Risi ha come protagonisti Romy Schneider e Marcello Mastroianni. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVd’amorein tv:e scheda GENERE: Drammatico ANNO: 1981 REGIA: Dino Risi: Romy Schneider, Marcello Mastroianni, Eva Maria Meineke, Wolfgang Preiss, Michael Kroecher, Victoria Zinny, Giampiero Becherelli, Raf Baldassarre, Paolo Baroni, Ester Carloni, Liliana Pacinotti, Maria Simona Peruzzi, Riccardo Parisio Perrotti, Adriana Giuffré DURATA: 96 Minutid’amorein tv:Ecco ladelin onda oggi. Nino, commercialista di Pavia, incontra per caso su di un autobus una vecchia e ...