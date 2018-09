Fabio Rovazzi E Mamma Beatrice | Che rabbia quando lascio' il liceo per fare il cantante!

La videolettera di Riccardo Bocca a Fabio Rovazzi - : Al cantante, idolo dei teenager, è stata chiesta particolare attenzione al tema dell'abuso di alcol tra gli adolescenti. In Italia, infatti, è in larga diffusione il fenomeno del binge drinking: l'...

Barbara d'Urso ha rifiutato di apparire nel video di "Faccio quello che voglio" di Fabio Rovazzi : Fabio Rovazzi è stato il re dell'estate 2018 con Faccio quello che voglio: nel suo ingegnosissimo video clip il cantante impersona un ladro che ruba le voci di alcuni personaggi come Emma Marrone, Nek. Al Bano, che non a caso vi compaiono, ma c'è spazio anche per Diletta Leotta, Massimo Boldi e Carlo Cracco. Rovazzi tuttavia non è riuscito ad aggiungere quella che sarebbe stata la ciliegina sulla torta al suo ultimo lavoro: il cantante ...

BARBARA D'URSO HA RIFIUTATO Fabio Rovazzi / "Mi aveva chiesto di comparire nel suo ultimo video" : BARBARA D'URSO ha detto no a FABIO ROVAZZI per un cameo ironico nel video di 'Faccio quello che voglio': le ragioni del rifiuto della conduttrice di Pomeriggio Cinque.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 09:21:00 GMT)

Rovazzi conquista Albano - il cantante dichiara : “ Fabio è un genaccio - andrà lontano” : Albano Carrisi e i complimenti a Fabio Rovazzi : “Fabio è un genaccio ” Rovazzi conquista Albano Carrisi che, intervistato dai microfoni di Pomeriggio 5, oggi ha dichiara to di ammirare molto il cantante di Andiamo a comandare. I due, come molti sanno, hanno avuto modo di lavorare insieme proprio recentemente. Albano , infatti, è uno dei protagonisti di Faccio […] L'articolo Rovazzi conquista Albano , il cantante dichiara : ...

Matrimonio Ferragni-Fedez - Fabio Rovazzi rompe il silenzio sulle nozze dell'ex amico : Fabio Rovazzi rompe il silenzio sul Matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez al quale non è stato invitato in seguito alla fine della sua amicizia con il rapper. Anche lui ha seguito le nozze di...

MATRIMONIO FEDEZ E CHIARA FERRAGNI/ Fabio Rovazzi svela : “l’importante è che siano felici" : MATRIMONIO FEDEZ e CHIARA FERRAGNI : Fabio Rovazzi dice la sua sulle nozze dei Ferragnez che tornano a Milano in attesa di decidere dove andare in luna di miele.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 05:10:00 GMT)

Fabio Rovazzi alla Mostra del Cinema di Venezia fa ciò che vuole con Albano : Fabio Rovazzi , autore, regista e cantante sfila per la prima volta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia , nel corso della sua 75° esima edizione, accompagnato d alla bellissima fidanzata Karina Bezhenar, studentessa ventenne. , autore, regista e cantante sfila per la prima volta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia , nel corso della sua 75° esima edizione, accompagnato d alla bellissima fidanzata Karina Bezhenar, ...

Fiorello al lavoro sul nuovo show : con lui anche Fabio Rovazzi e Carlo Cracco : Cancellato, confermato, rimandato. Il destino del nuovo show di Fiorello in Rai è quanto mai misterioso. Le trattative per la firma del “pesante” contratto sono ancora in corso ma lo showman siciliano si è detto “prontissimo a tornare in Rai”, tanto che pare sia già al lavoro sul suo nuovo programma. Secondo il settimanale Chi infatti, Fiorello avrebbe incontrato Fabio Rovazzi e lo chef Carlo Cracco per coinvolgerli nel ...