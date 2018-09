F3 | Schumacher non sta nella pelle | “è un week-end da sogno | sono in un ottimo momento di

F1 - Sebastian Vettel / "Il Mondiale della Ferrari non è finito - ma vorrei l'aiuto di Schumacher" : Sebastian Vettel si è pronunciato sul Mondiale di F1, convinto che nonostante il vantaggio della Mercedes di Hamilton non sia ancora finito. Svela di sognare i consigli di Michael Schumacher(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:56:00 GMT)

Euro Formula 3 - Mick Schumacher non si ferma più : il tedesco vince anche Gara-2 al Nurburgring : Il giovane pilota tedesco serve il bis al Nurburgring, vincendo anche Gara-2 della tappa dell’Euro Formula 3 Mick Schumacher è in un vero e proprio stato di grazia, il pilota tedesco infatti ha conquistato anche Gara-2 della tappa di Euro F3 al Nurburgring, dopo essersi imposto in Gara-1. Partito dalla pole position al via, il figlio del Kaiser ha mantenuto la testa del gruppo, vincendo in solitaria davanti al compagno di squadra ...

Ferrari - per vincere il Mondiale ti servirebbe…Lewis Hamilton. Vettel non all’altezza di Alonso e Schumacher : La Ferrari ha realizzato per il Mondiale 2018 la macchina più veloce, stabile e performante dai tempi di Michael Schumacher. Nei suoi cinque anni trascorsi a Maranello, con annesse delusioni e due titoli iridati sfumati proprio in dirittura d’arrivo, Fernando Alonso aveva sempre sognato di poter guidare un bolide di questo genere. All’epoca, seppur competitiva, la scuderia di Maranello pagava decimi preziosi dalla Red Bull, una ...

“Non riesce a trattenersi - lo fa ogni volta”. Michael Schumacher - la clamorosa indiscrezione : Un campione rimasto nel cuore dei tantissimi tifosi che sono cresciuti con le sue imprese sportive, un mito costruito successo dopo successo e al quale ancora oggi gli italiani sono molto affezionati. Un dramma improvviso, quello che ha coinvolto ormai quasi cinque anni fa Michael Schumacher, l’ex pilota di Formula, mentre era in vacanza con amici e parenti sulle Alpi francesi. Il tedesco aveva subito un grave trauma cranico mentre ...

F.1 Vettel : "Non penso a Schumacher - ma a far vincere la Ferrari" : Sebastian Vettel nel week end, in Belgio, riprende la rincorsa ad Hamilton, che lo precede di 24 punti in classifica. Solco importante, ma il tedesco ha a disposizione una Ferrari competitiva con cui ...

F1 Ferrari - Vettel : «Voglio aiutare la squadra a vincere - non guardo Schumacher» : TORINO - Dopo la pausa estiva, alla vigilia della ripresa del Mondiale di Formula 1 con il weekend di Spa, Sebastian Vettel ha concesso un'intervista a Formula1.com in cui ha parlato della sua ...

Schumacher - la famiglia nega le 'voci' : 'Non sarà trasferito a Maiorca' : Secondo L'Illustré', il sette volte campione del mondo di Formula 1, che ha riportato gravi ferite alla testa in un incidente sciistico a Meribel nel 2013 , proseguirà la sua degenza in una vasta ...

Schumacher : famiglia smentisce - non lascerà la Svizzera