F3 Austria | Mick Schumacher vince ancora!

F3 : Mick Schumacher vince anche in Austria e conquista la leadership : Mick Schumacher, in una gara 1 fredda e bagnata sfrutta pienamente la pole position centrando la quarta vittoria consecutiva, la settima in undici gare. Il leader del campionato, il pupillo della Red Bull, Ticktum "naufraga" all"ottavo posto e si vede costretto a cedere la leadership al figlio del sette volte campione del mondo.Sul circuito Austriaco di Spielberg è andata in scena la prima gara del penultimo appuntamento stagionale del ...