F1 - Liberty Media potrebbe modificare il format delle qualifiche

F1 - Angelo Sticchi Damiani sul futuro del GP d’Italia : “Non sarà facile - ma proveremo a trovare un accordo con Liberty Media” : Continua a tenere banco il tema del contratto in scadenza nel 2019 del GP d’Italia di Formula Uno con Liberty Media, gestore del Circus delle quattro ruote. La volontà dell’ACI e del suo presidente Angelo Sticchi Damiani, figura di riferimento nell’organizzazione dell’evento, è quella chiaramente del rinnovo, a patto che vi siano le condizioni per poter procedere. Non è un mistero che i conti siano in rosso, se si va a ...

F1 - buone notizie per il futuro del Gp di Germania : raggiunto un principio di accordo con Liberty Media : Trovano conferma le voci che parlano di un accordo raggiunto tra Liberty Media e i proprietari del circuito di Hockenheim per mantenere in calendario il Gp di Germania Una lunga trattativa che pare sia arrivata alla definitiva fumata bianca, un’operazione complessa che si avvia verso la completa definizione. Gli organizzatori del Gp di Germania e Liberty Media hanno raggiunto un principio di accordo per mantenere la gara in ...

F1 - Camilleri in trattativa con Liberty Media : “pochi progressi sul budget cap - ma non voglio aumentare la torta” : Il nuovo amministratore delegato della Ferrari ha parlato dei rapporti con Liberty Media, svelando come siano andati in scena già i primi contatti E’ cominciato il lavoro di Louis Camilleri, il nuovo amministratore delegato della Ferrari che ha preso il posto di Sergio Marchionne. I primi contatti con i vertici di Liberty Media sono già andati in scena, nel corso dei quali sono stati affrontati i problemi relativi alla governance e ...

F1 : trattative Ferrari con Liberty Media : ANSA, - TORINO, 1 AGO - "Ci sono delle trattative in corso con Liberty Media, credo che ci siano stati dei progressi sulla parte tecnica, di meno per quanto riguarda il budget e la governance". Lo ha ...

F1 : il Circus potrebbe sbarcare a Miami? Vicina la firma del contratto con Liberty Media : La Formula Uno potrebbe sbarcare a Miami? Parrebbe proprio di sì. Come riporta it.motorsport.com, le autorità della città statunitense si ritroveranno per decidere se fare una proposta a Liberty Media per organizzare un Gran Premio in città. La commissione cittadina della metropoli dovrà votare la prossima settimana, infatti, per autorizzare un rappresentante della giunta a negoziare un contratto con Liberty Media. L’obiettivo è quello di ...

F1 - Alonso si scaglia contro Liberty Media : “nuovo sistema di punteggio? Leverebbero la magia a questo sport” : Il pilota spagnolo ha criticato l’ipotesi di un nuovo sistema di punteggio, accusando Liberty Media di voler togliere magia alla Formula 1 Tra le varie novità che Liberty Media ha intenzione di inserire in Formula 1 c’è la rivisitazione del sistema dei punti, che vedrebbe l’allargamento della zona di assegnazione. Photo4 / LaPresse Non sarebbero i primi dieci a ottenerli, ma un numero più cospicuo di piloti. Questa ...