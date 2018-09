Evra ed il suo racconto stomachevole | “una volta ho fatto la cacca nelle scarpe a Piquè”

GinEvra Nuti : "Dopo l'incidente di mio padre - non vedo più i suoi film per non soffrire. Tranne uno" : Lei, i film di suo padre, preferisce non guardarli. Tranne uno: Caruso Pascoski. Ginevra Nuti, figlia del regista Francesco Nuti, ha raccontato al Corriere della Sera il rapporto con il papà e con le sue opere. E ha svelato di non guardare mai niente di suo per non soffrire. "Per me - dice - non è così semplice"."Dopo l'incidente di papà, ho sempre evitato di guardare tutti i suoi film". Tutti Tranne uno, Caruso ...