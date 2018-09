Equitazione | Mondiali 2018 | programma | orari e tv di domenica 23 settembre Tutti gli

Equitazione - Mondiali 2018 : Sara Morganti trionfa ancora nel paradressage! Storico bis d’oro per l’azzurra : Un bis d’oro che luccica più che mai. Sara Morganti ha scritto la storia del paradressage in Italia ai Mondiali 2018 di Equitazione, in corso di svolgimento a Tryon (USA). L’azzurra ha conquistato la sua seconda medaglia d’oro della competizione, realizzando una prestazione sublime nella finale del freestyle, in cui è riuscita ad ergersi sul gradino più alto del podio con lo straordinario score di 78.867 punti per la sua Kur in ...

Equitazione - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di sabato 22 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Ultimi scampoli dei Mondiali 2018 di Equitazione, che oggi, sabato 22 settembre, si apprestano a vivere la penultima giornata di gare a Tryon (USA), prima del gran finale con la prova individuale di salto ostacoli in cui Lorenzo De Luca andrà a caccia del podio. L’Italia scende in pista con i propri migliori elementi di questa competizione, ossia gli atleti del paradressage e del volteggio che hanno incantato finora conquistando ben due ...

Equitazione - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di venerdì 21 settembre. Tutti gli azzurri in gara : L’Italia sogna con Lorenzo De Luca nella terzultima giornata dei Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Oggi, venerdì 21 settembre, andrà in scena la finale della gara a squadre di salto ostacoli, che non vedrà la partecipazione dell’Italia, la cui prova corale negli Stati Uniti è stata decisamente al di sotto delle attese, complice anche l’infortunio rimediato da Chalou, il destriero di Emanuele Gaudiano. Se la squadra è ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Italia all’ultima spiaggia nel salto ostacoli. De Luca a caccia della finale - per Tokyo 2020 occorre un miracolo : Italia all’ultima spiaggia nel salto ostacoli ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Gli azzurri non hanno brillato nella prima prova e sono costretti ora ad effettuare una grande rimonta per entrare tra le migliori 10 squadre e qualificarsi per la finale di venerdì 21 settembre, in cui saranno assegnate non soltanto le medaglie, ma anche 6 carte olimpiche alle prime classificate. Con 15.24 penalità l’Italia occupa il 17° ...

Equitazione - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di giovedì 20 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Giornata campale per l’Italia ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Oggi, giovedì 20 settembre, gli azzurri scenderanno in pista per provare a recuperare posizioni nel salto ostacoli e ottenere la qualificazione per la gara a squadre di venerdì 21 settembre e la prova individuale di domenica 23 settembre. Non sono più ammessi errori nella giornata odierna, anche se il 17° posto al termine della prima prova non agevola le chance ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Sara Morganti si tinge d’oro! La prima medaglia azzurra arriva dal paradressage : L’Italia si tinge d’oro a Tryon, negli USA, e conquista la prima medaglia ai Mondiali 2018 di Equitazione. Sara Morganti ha acciuffato una splendida medaglia d’oro nel paradressage in sella a Royal Delight nell’individual test del Grado I col punteggio di 74,750%, lasciando alle sue spalle Laurentia Yen-Yi Tan, atleta di Singapore, che ha ottenuto l’argento in sella a Fuerst Sherlock (73,750%), mentre il bronzo è ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Steve Guerdat al comando - Lorenzo De Luca unica luce azzurra a Tryon. Il pass per Tokyo ora è lontano : Si salva solo Lorenzo De Luca nella prima prova del salto ostacoli ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Il fuoriclasse italiano ha concluso al nono posto nella prova aperta a 124 iscritti, mettendo in mostra una splendida condizione di forma in sella ad Hirenice Horta e chiudendo la sua prestazione con un percorso netto in 78”71, a poco più di 2 secondi dal leader della classifica, lo svizzero Steve Guerdat, abile nell’abbinare ...

LIVE Equitazione - Mondiali 2018 in DIRETTA : Lorenzo De Luca tiene alto il tricolore! E’ nella top ten. L’Italia deve inseguire : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE del salto ostacoli ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Oggi, mercoledì 19 settembre, inizia l’avventura degli italiani Lorenzo De Luca, Luca Marziani, Piergiorgio Bucci ed Emanuele Gaudiano nelle gare più attese per la spedizione azzurra negli Stati Uniti. I progressi compiuti dall’Italia negli ultimi 18 mesi hanno proiettato il Bel Paese ai vertici internazionali della ...

Equitazione - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 19 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Il momento più atteso dei Mondiali 2018 di Equitazione è arrivato. A Tryon (USA) inizia l’avventura dell’Italia nel salto ostacoli, specialità in cui gli azzurri hanno dimostrato di poter competere ad armi pari con Tutti e da 12 mesi rappresentano una potenza nel panorama internazionale. Oggi, mercoledì 19 settembre, va in scena la prima prova, in cui a fare la differenza non sarà soltanto la precisione ma anche la velocità. Il ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Maurilio Vaccaro quinto nel para dressage - Italia in corsa per le medaglie nel volteggio : quinto posto e podio sfiorato per Maurilio Vaccaro nel paradressage ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). L’azzurro ha compiuto una prestazione superba in sella a Bonaire van de Mottelhoeve nel grado II, pagando però dazio ad un errore di grafico che lo ha costretto a chiudere con il 66%, alle spalle dei binomi che hanno conquistato le medaglie. A conquistare l’oro nel grado II è stata la danese Stinna Tange Kaastrup su ...

Equitazione - Mondiali 2018 : l’Italia sogna nel salto ostacoli! Azzurri a caccia del podio e del pass per Tokyo : L’ora della verità è giunta. L’Italia si giocherà il podio nel salto ostacoli ai Mondiali 2018 di Equitazione, in corso di svolgimento a Tryon (USA). Da anni ormai il team azzurro non era competitivo al punto da ergersi fino alle posizioni di vertice nel FEI ranking. Ma i progressi compiuti negli ultimi dodici mesi hanno spedito l’Italia in una nuova dimensione. Ed ora gli Azzurri sembrano davvero pronti per contendere le ...