Equinozio | oggi inizia l’Autunno | perché si chiama così questa stagione dell’anno?

Equinozio d’Autunno : da oggi le ore di luce saranno meno di quelle di buio : Il Sole saluta l’estate: oggi 23 settembre è scattato l’Equinozio d’autunno, alle 03:54 ora italiana la nostra stella ha attraversato l’equatore celeste e da adesso, per i prossimi sei mesi, le ore di luce saranno meno di quelle di buio. Una data che segna formalmente l’ingresso nell’autunno. L’Equinozio rappresenta il momento esatto in cui il Sole si trova esattamente sopra all’equatore terrestre, ...

Oggi è l'Equinozio d'autunno : Arriva l'equinozio d'autunno. Tra linee e punti immaginari proiettati sulla sfera celeste, un piccolo ripasso della geografia astronomica

Oggi è l’Equinozio d’autunno : Autunno Autunno Autunno Autunno Autunno Autunno Autunno Autunno Autunno Con l’equinozio d’autunno, alle ore 2:54 del 23 settembre è tornata ufficialmente la stagione autunnale per l’emisfero boreale. In quel preciso istante infatti, il Sole è transitato (o meglio è sembrato transitare) per il punto della Bilancia, un punto immaginario in cui l’equatore celeste interseca l’eclittica, il tragitto apparente descritto dalla nostra stella ...

Equinozio D'AUTUNNO/ Domani 23 settembre 2018 : oggi ultimo giorno d'estate - ma il caldo non diminuisce : Autunno 2018, quando inizia la nuova stagione? La data dell'EQUINOZIO di settembre che segna la fine definitiva dell'estate. Ecco il significato di questo importante evento.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 21:39:00 GMT)

Equinozio d’Autunno 2018 : ecco perché non è oggi 21 Settembre : Nonostante quel che si ritiene comunemente, le stagioni astronomiche non iniziano sempre il giorno 21 (che sia Settembre, dicembre, marzo e giugno), ed infatti l’Equinozio, il primo giorno d’autunno, quest’anno cade il 23 Settembre, alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana. Generalmente l’Equinozio di autunno si verifica tra il 21 e il 24 Settembre, sempre in orari diversi. La variazione del momento in cui avviene è causato ...