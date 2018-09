Equinozio d'Autunno 2018 | oggi il cambio di stagione | ma che caldo! - Meteo

Cos’è l’Equinozio d’autunno - e perché era proprio oggi : È il momento preciso in cui finisce l'estate e inizia l'autunno: quest'anno è stato alle 3.54 di stamattina The post Cos’è l’equinozio d’autunno, e perché era proprio oggi appeared first on Il Post.

Equinozio d’Autunno : da oggi le ore di luce saranno meno di quelle di buio : Il Sole saluta l’estate: oggi 23 settembre è scattato l’Equinozio d’autunno, alle 03:54 ora italiana la nostra stella ha attraversato l’equatore celeste e da adesso, per i prossimi sei mesi, le ore di luce saranno meno di quelle di buio. Una data che segna formalmente l’ingresso nell’autunno. L’Equinozio rappresenta il momento esatto in cui il Sole si trova esattamente sopra all’equatore terrestre, ...

Equinozio - oggi inizia l’Autunno : perché si chiama così questa stagione dell’anno? : oggi 23 settembre 2018, alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana, è scattato l’Equinozio d’autunno, il giorno che segna l’inizio della stagione che segue all’estate e che precede l’inverno. Ma da cosa deriva la parola “autunno”? L’origine si fa risalire al participio passato del verbo latino “augere”. Augere, che significa “aumentare”, “arricchire”, diventa – con il suo participio passato – ...

Oggi è l'Equinozio d'autunno : Arriva l'equinozio d'autunno. Tra linee e punti immaginari proiettati sulla sfera celeste, un piccolo ripasso della geografia astronomica

Oggi è l’Equinozio d’autunno : Autunno Autunno Autunno Autunno Autunno Autunno Autunno Autunno Autunno Con l’equinozio d’autunno, alle ore 2:54 del 23 settembre è tornata ufficialmente la stagione autunnale per l’emisfero boreale. In quel preciso istante infatti, il Sole è transitato (o meglio è sembrato transitare) per il punto della Bilancia, un punto immaginario in cui l’equatore celeste interseca l’eclittica, il tragitto apparente descritto dalla nostra stella ...

Nella notte scocca l’Equinozio d’Autunno - l’ora “x” alle 03 : 54 : scienza - meteo - miti - leggende e qualche luogo comune da sfatare : E’ la notte dell’Equinozio d’Autunno: alle 03:54 (ora italiana) scocca l’ora “x” per un appuntamento che quest’anno arriva tardivo, il 23 Settembre, ma non troppo (l’anno prossimo sarà sempre il 23 Settembre, ma alle 07:50 del mattino; nel 2007 è stato il 23 Settembre alle 09:51 del mattino, nel 2003 sempre il 23 Settembre addirittura alle 10:47). Dal punto di vista meteorologico, ci aspetta una ...

Equinozio d’autunno - nella Francia rivoluzionaria era Capodanno : il 22 Settembre iniziava “Vendemmiaio” : A poche ore dall’Equinozio d’Autunno facciamo un passo indietro nella storia ai tentativi di modificare il calendario gregoriano come simbolo di rottura verso il potere del passato. Il caso più famoso è quello della Francia e coincide proprio con l’Equinozio d’Autunno. La prima grande modifica venne fatta in Francia subito dopo la Rivoluzione Francese: nel 1793 i rivoluzionari decisero di modificare il calendario ...

Equinozio D'AUTUNNO/ Domani 23 settembre 2018 : oggi ultimo giorno d'estate - ma il caldo non diminuisce : Autunno 2018, quando inizia la nuova stagione? La data dell'EQUINOZIO di settembre che segna la fine definitiva dell'estate. Ecco il significato di questo importante evento.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 21:39:00 GMT)

Meteo : domani 23 settembre l'Equinozio d'Autunno! Ma sara' piena estate - PREVISIONI : Ultime ore di caldo africano sull'Italia. Si avvicina la rinfrescata! Inizia l'autunno tra poche ore... Meteo / Proprio ieri vi parlavano dell'arrivo di una vasta massa d'aria fresca di origine...

Equinozio d’Autunno 2018 : ecco IMMAGINI - VIDEO - CITAZIONI - PROVERBI e FRASI da condividere su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/67 ...

Equinozio d’Autunno 2018 : ecco il doodle di Google per la nuova stagione astronomica : Anche Google celebra la nuova stagione: nella pagina principale del popolare motore di ricerca è comparso, un po’ in anticipo, il doodle che simboleggia l’Equinozio d’Autunno. Il 23 settembre, inizia infatti l’autunno astronomico: precisamente alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana, inizia ufficialmente la nuova stagione. Perché il 23 settembre e non il 21? Generalmente l’Equinozio di autunno si verifica tra il 21 e il ...

Equinozio d'autunno/ Domani 23 settembre 2018 : oggi ultimo giorno d'estate - ecco perché : Autunno 2018, quando inizia la nuova stagione? La data dell'Equinozio di settembre che segna la fine definitiva dell'estate. ecco il significato di questo importante evento.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Previsioni Meteo - Equinozio d’Autunno con bel tempo prevalente - salvo qualche disturbo locale : Previsioni Meteo – Lo avevamo annunciato un fine settimana con bel tempo prevalente ed eccolo arrivato. Il passaggio di consegna tra la stagione estiva e quella autunnale, correndo proprio la notte prossima l’Equinozio d’Autunno, finirà con l’essere in gran parte contrassegnato da connotati tipici della bella stagione. A dire il vero, dato che a prendere la scena sarà tra poche ore l l’autunno, la nuova stagione ha comunque voluto dare un ...

Che cos’è l’Equinozio d’autunno - e quando cade quest’anno : È il momento in cui l'estate lascia il posto all'autunno, e nel 2018 arriverà a notte fonda The post Che cos’è l’equinozio d’autunno, e quando cade quest’anno appeared first on Il Post.