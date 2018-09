Eleonora Brigliadori ha denunciato la Rai e svela il “vero motivo” della sua esclusione

Eleonora Brigliadori fa causa a Rai e Magnolia dopo la sua esclusione a 'Pechino Express' : La trovo una posizione giusta da servizio pubblico, pro scienza in questo periodo di troppa disinformazione' ha infatti chiosato Costantino con la speranza di mettere finalmente la parola fine a ...

Eleonora Brigliadori FA CAUSA ALLA RAI/ "Io - esclusa da Pechino Express perché contraria ai vaccini" : È scontro aperto tra ELEONORA BRIGLIADORI e la Rai, che la esclude da Pechino Express a seguito delle dichiarazioni su Nadia Toffa. Segue il testo completo del comunicato.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 16:41:00 GMT)

“L’ho fatto”. Eleonora Brigliadori - l’ultimo gesto choc lascia senza parole : Giovedì 20 settembre è andata in onda la prima puntata di Pechino Express, reality dal quale è stata esclusa Eleonora Brigliadori. Il motivo? Le sue convinzioni alternative in merito alla chemioterapia, gli psicofarmaci e i vaccini. Non solo: nel mese di giugno, aveva scritto “Chi è causa del suo mal painga se stesso” in un post che ricordava un servizio sul cancro che Nadia Toffa aveva realizzato per le Iene. Quelle parole della ...

Eleonora Brigliadori fa causa alla Rai dopo l’espulsione da Pechino : Pechino Express: Eleonora Brigliadori fa causa a Rai e Magnolia Ieri sera, giovedì 20 settembre, è andata in onda la prima puntata della settima edizione di Pechino Express. Eleonora Brigliadori torna a farsi sentire dopo le polemiche che negli scorsi mesi l’hanno vista protagonista. L’attrice e showgirl, infatti, era stata fatta fuori dal cast di Pechino Express per le sue convinzioni alternative in merito alla chemioterapia, gli ...

Pechino Express - Eleonora Brigliadori (Aron Noel) fa causa alla Rai per l’esclusione : “Causa ideologiche occulte alla base dell’esclusione” : Eleonora Brigliadori torna a parlare della sua esclusione da Pechino Express e attraverso la sua pagina Facebook annuncia azioni legali: “In occasione della messa in onda della prima puntata del programma Pechino Express ho dato incarico, allo Studio dell’Avv. Lo Foco, di depositare la vertenza giudiziaria contro Magnolia e RAI, per l’ingiusta esclusione, mia e di mio figlio Gabriele, dal programma stesso. In fede Eleonora Brigliadori, ...

Nadia Toffa e gli insulti - Eleonora Brigliadori denuncia la Rai : 'Perché mi hanno esclusa da Pechino Espress' : Fatta fuori dalla Rai , non molla: Eleonora Brigliadori farà vertenza contro l'esclusione da Pechino Express . L'attrice 48enne ha atteso la messa in onda della prima puntata per passare dalle parole ...

Eleonora Brigliadori : "Ho fatto causa alla Rai per l'esclusione da Pechino Express" : Eleonora Brigliadori ha fatto causa alla Rai. L'attrice avrebbe dovuto partecipare alla settima edizione di Pechino Express, partita ieri sera su Rai 2 con il quasi 10% di share, ma la sua presenza è stata poi fatta saltare a causa delle dichiarazioni della stessa attrice ai danni di Nadia Toffa ("Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza"). Ebbene, ...

Parte Pechino Express - ma Eleonora Brigliadori non ci sta : «Farò vertenza». Ecco cos'è accaduto : Eleonora Brigliadori non ci sta, e farà vertenza contro l'esclusione da Pechino Express : ad annunciarlo, la stessa Brigliadori sul suo profilo Facebook, specificando di essere 'iscritta all'ufficio ...

Costantino Della Gherardesca : «Vi racconto il nuovo Pechino Express (senza Eleonora Brigliadori)» : I MattutiniLe Signore Della TvLe ColicheI RidancianiI SurfistiManeqquinI PoetiI Promessi SposiLa «crisi del settimo anno», quella che secondo un detto popolare colpirebbe le relazioni più durature, Costantino Della Gherardesca non sa cosa sia. A Pechino Express ci arriva nel 2012, prima come concorrente e poi come conduttore, eppure eccolo ancora qui: spigliato, sorridente, entusiasta, con la stesso voglia di fare e la stessa ironia caustica che ...