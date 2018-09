E poi c’è Cattelan | torna il late show di Sky Uno Il 25 settembre c’è Emily Ratajkowski

Ciclismo - Franco Pellizotti : “Il Mondiale? Io punto su Vincenzo Nibali e poi c’è Moscon. Guai a sottovalutare Sagan!” : Quarant’anni e non sentirli. Franco Pellizotti si è guadagnato meritatamente la convocazione ai Mondiali di Ciclismo a Innsbruck 2018 dopo aver svolto un’ottima stagione come gregario fedelissimo di Vincenzo Nibali al Tour de France; ma soprattutto nelle ultime settimane dimostrato alla Vuelta a Espana di possedere un’ottima forma e di rendersi tuttora competitivo; ne è la prova il sorprendente terzo piazzamento al termine ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : Italia in finale! Brividi con la Germania - poi gli azzurrini dilagano. All’ultimo atto c’è la Spagna : Italia in finale ma che paura nell’ultima partita degli Europei Under20 2018 di Hockey su pista. Quella che sembrava ormai una formalità ha rischiato di trasformarsi in una clamorosa beffa per gli azzurrini, che hanno sofferto oltremodo nella prima frazione contro la Germania, vittima sacrificale di turno, e poi hanno dilagato, conquistando la seconda posizione nel girone, valsa l’accesso all’ultimo atto del torneo. Pronti via ...

“Dottore - mi fa male”. poi apre le gambe ed è choc : cosa c’era nella sua vagina : La storia che vi stiamo per raccontare vi lascerà senza parole. È successo a Tenerife dove una donna, dopo una festa tra amici, ha iniziato ad accusare un forte di mal di pancia che l’ha costretta ad andare in ospedale. La donna – che ha preferito rimanere anonima – è stata visitata dai medici del centro medico di Arona. E i medici, dopo averla controllata da capo a piedi, si sono accorti che la donna aveva un’infezione provocata da un ...

US Open – Ci prova in tante lingue - poi anche a gesti… ma non c’è verso! Nadal stremato : “datemi un ventilatore!” [VIDEO] : Troppo caldo agli US Open: Rafa Nadal chiede disperatamente un ventilatore in tutte le lingue, poi anche a gesti, ma il giudice di sedia non capisce Caldo infernale agli US Open! Condizioni complicatissime in cui giocare, particolarmente per gli uomini, su 5 set. Nonostante sia un combattente e riesca a concentrarsi quasi esclusivamente sulla partita, anche un campione come Rafa Nadal soffre le alte temperature! Un video che ritrae il ...

E poi c’è Cattelan a teatro su Sky Uno : ecco quando : Non solo X Factor tra gli impegni televisivi della prossima stagione per Alessandro Cattelan che torna su Sky Uno con “E poi c’è Cattelan a teatro” Si preannuncia un autunno ricco di impegni per Alessandro Cattelan che dovrà dividersi tra la conduzione della nuova edizione di X Factor Italia e il programma “E poi c’è Cattelan a teatro“. ecco tutte le anticipazioni sullo show che vedremo prossimamente in prima ...

“Cosa c’è tra le mie gambe?”. Si addormenta in aereo - poi la scoperta horror : Un viaggio iniziato come tante altri, con il decollo filato via liscio come l’olio e l’aereo lassù, tra le nuvole, in viaggio verso la sua destinazione. A bordo anche una ragazza di 22 anni che, una volta superata l’emozione iniziale, cercava di rilassarsi, chiudendo gli occhi e riposandosi in attesa dell’atterraggio. Senza sospettare che di lì a poco per lei sarebbe iniziato un vero e proprio incubo, concluso ...

“C’è un corpo lungo il sentiero”. Il macabro ritrovamento - poi la drammatica scoperta : Un mistero rimasto tale per diversi giorni, con il ritrovamento di un corpo al quale le autorità non erano ancora riuscite a dare un nome e sul quale rimanevano forti dubbi legati anche alle cause della morte, con i medici che non erano riusciti a ricostruire con precisione quanto accaduto alla vittima, Una ragazza giovane, non italiana. Che finalmente è stata riconosciuta, anche se le sue generalità non sono ancora state rese note. Come ...

MotoGp Repubblica Ceca – gara in diretta. A Brno Dovizioso in pole - poi c’è Rossi : In Repubblica Ceca sul circuito del Brno Andrea Dovizioso parte dalla pole position. Al suo fianco della sua Ducati, la Yamaha di Valentino Rossi: i due italiani provano a fermare Marc Marquez, lanciato verso la vittoria del Mondiale. Successo italiano in Moto3: Fabio Di Giannantonio ha trionfato battendo in volata Canet e Kornfeil. Quarta piazza per Enea Bastianini. Miguel Oliveira ha vinto la gara della Moto2 davanti al poleman Luca Marini e a ...

“C’è una lettera per lei”. La figlia scompare nel nulla per 5 anni - poi la scoperta : L’orrore che nessun genitore si vorrebbe mai trovare a vivere sulla propria pelle, quello di perdere completamente le tracce del proprio figlio senza sapere più che fine abbia fatto. Casi così, purtroppo, sono più frequenti di quanto si possa immaginare e affollano giornali e televisioni nel tentativo di trovare risposte a domande terribili. Una storia davvero incredibile è quella che si è trovata a vivere una mamma che, nel momento ...

Dl dignità - Boldrini : “Non c’è una riga sull’occupazione femminile”. poi l’attacco a Di Maio : “Le sa o no queste cose?” : “Nel decreto dignità non c’è una riga che riguarda l’occupazione femminile”. A scagliarsi in Aula contro Luigi Di Maio, durante l’esame del decreto, è l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, deputata di Liberi e Uguali. “Una grave lacuna, una dimenticanza inaccettabile. Lei signor ministro non sa che in Italia lavora solo il 49% delle donne e che al Sud la percentuale scende solo al 32%? Lo sa che a ...

“Cosa c’è tra le mie gambe?”. Si addormenta in aereo. poi il risveglio da brividi : Era seduta in aereo, comoda, al suo posto, in attesa di arrivare a destinazione. E, stanchissima, aveva deciso di provare a dormire un po’, così da rendere tra l’altro meno lungo il viaggio. Alla fine, dopo aver cambiato posizione innumerevoli volte, era riuscita persino a crollare tra le braccia di Morfeo, senza però sospettare che di lì a poco sarebbe accaduto qualcosa di veramente orribile. Delaney Luh, 23 anni e fashion ...

“Nello scantinato”. La soffiata - poi la scoperta horror : cosa c’era sotto al pavimento : Dopo sei anni è stato risolto il giallo della scomparsa di Antonio Deiana, 36enne scomparso a Como nell’estate del 2012. Il suo cadavere, avvolto da una colata di cemento che in tutto questo tempo ha consumato i resti, è stato sepolto sotto il pavimento dello scantinato di un palazzo a Cinisello Balsamo (Milano), in via Lanfranco della Pila 12. Non ci sono molti dubbi, ma la certezza dell’identificazione arriverà solo con ...