Domenica Live | parla la sorella di Meghan Markle | “Non capisco perché ci ignori”

Karina contro Rosa Perrotta - “Sei tutta rifatta!” : scoppia la lite a Domenica Live : Domenica Live: perché Karina Cascella e Rosa Perrotta hanno litigato Karina Cascella contro Rosa Perrotta a Domenica Live. Nel talk sulla chirurgia estetica l’opinionista ha accusato l’ex tronista di essere completamente rifatta ma di non volerlo ammettere. Rosa ha trovato l’accanimento di Karina volgare e non ha voluto mostrare al pubblico una foto di quando […] L'articolo Karina contro Rosa Perrotta, “Sei tutta ...

Domenica Live - Giucas Casella fa saltare i nervi a Barbara D'Urso : 'Non devi parlare dei miei figli' : Non è facile far arrabbiare Barbara D'Urso , ma Giucas Casella tra i suoi tanti poteri è riuscito nell'impresa. L'illusionista era stato invitato a Domenica live per parlare di sua moglie e suo figlio,...

Domenica Live - il gesto estremo di Stefania Pezzopane dalla D'Urso : 'Dicono che Simone mi sfrutti - ma...' : Alla fine l'onorevole del Pd Stefania Pezzopane, 58 anni, e il suo fidanzato Simone Coccia, 34 anni, hanno deciso: si sposano. L'annuncio ufficiale è arrivato in diretta nello studio di Domenica live ...

Massimo Boldi operato al cuore/ "Non è un paziente modello" - gag a Domenica Live "ora sto bene" : Massimo Boldi operato al cuore: “A Domenica Live spiegherò come mi hanno salvato la vita”. L'attore ha subito un intervento dopo un controllo al San Raffaele. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 17:50:00 GMT)

Cristian Imparato a Domenica Live : "Io rifatto? Sono cresciuto in maniera naturale - mi stanno massacrando!" : Cristian Imparato è noto al pubblico televisivo italiano per aver vinto la prima edizione di Io Canto, il talent show dedicato ai più piccoli, andato in onda su Canale 5.Cristian, che all'epoca del talent show aveva 14 anni, oggi ha 22 anni e, sui social network, è stato ripetutamente accusato di essere ricorso alla chirurgia estetica.prosegui la letturaCristian Imparato a Domenica Live: "Io rifatto? Sono cresciuto in maniera naturale, mi ...

Mauro Marin accusato a Domenica Live : “Mi stava tirando una sedia” : Domenica Live, le accuse choc dell’ex di Mauro Marin L’ex fidanzata di Mauro Marin, vincitore del GF 10, era intervenuta nello studio di Domenica Live la scorsa puntata, tuttavia, per mancanza di tempo, la sua intervista era stata rimandata. Oggi Barbara d’Urso ha dedicato a Jessica alcuni minuti per permetterle di riferire al suo pubblico quanto successo. Perchè la ragazza ha lasciato l’ex coinquilino del Grane ...

Cristian Imparato rifatto?/ L’ex bambino prodigio nega “non devo dare conto a nessuno!” (Domenica Live) : Cristian Imparato rifatto? La verità dell'ex bambino prodigio a Domenica Live: nega e spiega di non dover dare conto a nessuno. Gli attacchi in studio da Barbara d'Urso.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 17:05:00 GMT)

Stefania Pezzopane e Simone Coccia a Domenica Live : "Ci sentiamo già sposati ma ci sposeremo" : L'onorevole Stefania Pezzopane e il compagno Simone Coccia, ex concorrente del Grande Fratello 15, sono stati intervistati da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, programma in onda su Canale 5.Queste sono state le prime dichiarazioni rilasciate dall'onorevole, dopo aver visto un filmato che ha riassunto i momenti belli e quelli meno belli, vissuti dalla coppia a Livello mediatico:prosegui la letturaStefania ...

Cristiano De André - la figlia Fabrizia a Domenica Live : "Vorrei un padre vicino. Ha visto mio figlio solo una volta in 8 mesi" : Fabrizia De André è la primogenita di Cristiano De André, il cantautore figlio del celebre cantautore genovese Fabrizio De André. Dopo l'intervista ai gemelli figli di Cristiano De André, Francesca e Filippo, anche Fabrizia ha presenziato nello studio di Domenica Live, programma in onda su Canale 5, per essere intervistata da Barbara D'Urso.Fabrizia De Andrè, diventata mamma da poco tempo, ha esordito, affermando di aver sempre avuto un ...

Giucas Casella a Domenica Live : "Carol? Come fa a dire queste bugie! Non le ho impedito di vedere mio figlio!" : Giucas Casella, il paragnosta più famoso della tv, ha presenziato al dibattito che ha aperto la puntata odierna di Domenica Live, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5, dedicato alle "famiglie in guerra".Casella si è alterato molto durante il suo intervento, rispondendo a Carol, madre di suo figlio James che, recentemente, ha dichiarato di aver visto suo figlio soltanto due volte negli ultimi trent'anni.prosegui la ...

Malika Ayane/ Madre a 21 anni “oggi mia figlia mi guarda con amore” - Emma Marrone “l’adoro” (Domenica Live) : Malika Ayane, ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live: la sua infanzia felice, l'essere Madre e il grande successo musicale. Messaggio di Emma Marrone all'amica.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:18:00 GMT)

Giucas Casella sbotta a Domenica Live : «Non volevo mio figlio» : Giucas Casella sbotta in tv contro la madre di suo figlio e urla: 'Lei ha detto una sola verità: io non volevo il bambino'. Ma poi, parlando di James, ormai trentenne,, dice: 'Mi ha fatto un regalo ...

Domenica Live - Stefania Pezzopane : “Io e Simone Coccia ci sposeremo” : “Siamo ancora molto innamorati, ma il pregiudizio verso di noi è molto forte. L’amore e la felicità devono essere cercati e quando li si trovano bisogna lasciare la libertà di poterli vivere.” Stefania Pezopane, la senatrice del Pd, torna a raccontare il suo discusso rapporto con Simone Coccia, ex spogliarellista ed ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. Barbara d’Urso ha ricordato ...

Domenica Live - Fabrizia De Andrè choc : “Mio padre voleva che abortivo” : Fabrizia De Andrè: la pesante accusa contro Cristiano a Domenica Live Dopo Francesca e Filippo De Andrè, ospiti della prima puntata di Domenica Live, oggi Barbara d’Urso ha ospitato la primogenita del cantante Fabrizia De Andrè, che ha sconvolto la stessa conduttrice a causa di una dichiarazione shockante. Fabrizia ha raccontato tutto sin dall’inizio, affermando che si era recata alla presentazione del libro di Cristiano non per ...