DOMENICA LIVE Anticipazioni | Samantha Markle e il “nuovo” Ken Umano dalla d’Urso | tutti

DOMENICA LIVE : la sorellastra di Meghan Markle ospite di Barbara D’Urso : Samantha Markle Colpo grosso a Domenica Live . Per riavere lo scettro della Domenica , la scorsa settimana conquistato da Mara Venier, Barbara D’Urso punta su un’ ospite (quasi) reale. La conduttrice accoglierà negli studi di Cologno Monzese Samantha Markle , sorellastra di Meghan , da quattro mesi moglie del principe Harry di Inghilterra. Nel corso delle ultime settimane, in più occasioni Samantha ha scritto sui propri profili social ...

