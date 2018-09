Domenica con Pakai e amici

Grande Fratello VIP : alcuni concorrenti abiteranno nella 'Caverna' già da Domenica notte : Davide Maggio ha regalato un'interessante anticipazione sulla terza edizione del Grande Fratello VIP: sul web, infatti, si legge che alcuni dei componenti del cast del reality [VIDEO] di Canale 5, inizieranno la loro avventura circa un giorno prima rispetto alla messa in onda della puntata di lunedì 24 settembre. A mezzanotte di domenica 23, infatti, un gruppo di concorrenti sara' portato a sorpresa nel tugurio, che quest'anno è stato ...

Il Grande Fratello Vip quest'anno inizierà in anticipo spiazzando concorrenti e telespettatori

Si intitola "I nuovi zapatisti con la Coca Cola" il nuovo reportage di Alessandro Di Battista per il Fatto Quotidiano. Si tratta del quarto appuntamento ed è scritto dal Chiapas, in Messico. In edicola Domenica 23 settembre sul Fatto.

Quelli che il calcio – Luca Carboni con l’anteprima del singolo Non Voglio - tanti ospiti Domenica su Rai2 : Rai2 E RADIO2: Luca Carboni ospite a Quelli che il calcio con l’anteprima del nuovo singolo “Non Voglio” estratto dal suo ultimo album “Sputnik”. ospiti della puntata: Melissa Satta, Costantino della Gherardesca, Eleonora Pedron e tanti altri Torna domenica 23 settembre alle ore 13:45 su Rai2 e in simulcast su Radio2 l’appuntamento settimanale con “Quelli che il calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. In studio ...

Meteo - ultimo weekend dal sapore estivo : sabato e Domenica con sole e caldo : Secondo gli esperti Meteo avremo un weekend di tempo prevalentemente stabile, con temperature ancora abbastanza alte e sole in gran parte del Paese. Ma poi nelle prossime ore cambierà tutto: a partire da lunedì arriverà il maltempo con nubifragi e grandinate e sarà accompagnato da un crollo termico di 12-15 gradi.Continua a leggere

Negozi chiusi la Domenica - sondaggio Nando Pagnoncelli : elettori contrari alla proposta grillina : Negozi chiusi alla domenica come proposto da Luigi Di Maio ? Gli elettori dicono no. La maggioranza degli italiani, il 56 per cento, scrive Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera illustrando il suo ...

Domenica Via Chiodo si trasforma con "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi" : ... depositario del marchio unico, originale e registrato "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi", , nato nel 2002 dall'unione di alcuni dei migliori banchi presenti nello storico e famoso , nel mondo, ...

Roma : al Bioparco ‘Incontri di Natura’ Domenica 23 e 30 settembre : Roma – domenica 23 e 30 settembre al Bioparco di Roma si svolgeranno gli Incontri di Natura. All’interno del Parco saranno dislocate dieci postazioni tematiche con modelli tridimensionali, animali vivi (testuggini, anfibi e invertebrati) crani e schede ludiche. Un’occasione per scoprire curiosita’ su diverse specie animali e partecipare a giochi e laboratori in compagnia degli operatori del Bioparco. Tra le ...

Mara Venier/ La regina di Domenica In ospite di Carlo Conti (Tale e quale show) : Mara Venier, conduttrice di Domenica In, sarà ospite di Carlo Conti nella seconda puntata di Tale e quale Show nel ruolo di quarto giudice. Appuntamento in prima serata su Rai 1.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 12:35:00 GMT)

Con madrina Catherine Bertone torna Domenica 30 settembre la MezzaAosta : 'Aosta a buon titolo si può fregiare del titolo di 'Città Europea dello Sport' - ha ricordato l'assessore Marzi - un riconoscimento importante e prestigioso frutto dell'enorme lavoro dei nostri ...

Cristina Parodi : 'Non so condurre programmi urlati. Mara Venier? Perfetta a Domenica In' : Cristina Parodi torna in tv con un nuovo programma in onda subito dopo Domenica In dalle 17.35: si chiama La prima volta e debutta il prossimo 23 settembre. In occasione della conferenza stampa, la ...

Sondaggi Politici/ Domenica con negozi chiusi : il 45% boccia la proposta di Lega e M5s : Sondaggi elettorali Politici, intenzioni di voto e ultime notizie: Salvini imbattibile contro M5s e Pd, Lega "record" al 32% supera tutti nonostante indagini e immigrazione(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 12:22:00 GMT)

A Firenze Rocks è già tempo d'estate : annunciati i The Cure in concerto Domenica 16 giugno : The Cure sono i primi headliner annunciati dell'edizione 2019 di Firenze Rocks. La band inglese salirà sul palco della Visarno Arena nella giornata di domenica 16 giugno per un unico grande concerto ...

Rai1 - Angelo Teodoli a Blogo : "Domenica In - La prima volta ed il nuovo daytime per 'dare più continuità editoriale'" (video) : A margine della conferenza stampa di La prima volta, il nuovo programma della domenica pomeriggio di Rai1, condotto da Cristina Parodi (dal 23 settembre a partire dalle 17:35), abbiamo incontrato il direttore, Angelo Teodoli, che ha risposto a qualche quesito sul nuovo assetto del daytime del pomeriggio della prima rete di Stato. Abbiamo cercato di fare una Domenica che soddisfasse lo stesso pubblico con corde e meccanismi diversi. Domenica ...