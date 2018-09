Domani il Mondiale a Crono U23 con Affini che punta al podio | ecco la scheda

Sofia - Dina Averina - Mondiale Bis! Due italiane nella Top 10. Milena migliora Pesaro. Domani le Farfalle per VOLARE a Tokyo. : La reginetta dei piccoli attrezzi, campionessa del mondo in carica, bissa il successo di Pesaro 2017 aggiudicandosi con il punteggio totale di 81.450 la medaglia d'oro nel concorso generale individuale dei mondiali di Sofia . Malgrado un nastro più ...

Mondiale di Sitting Volley : l’Italia cede in semifinale agli Usa - Domani la finale per il Bronzo : Le azzurre del Sitting Volley sconfitte in semifinale del Mondiale, domani la finalina per il Bronzo contro la Cina Nel Campionato Mondiale di Sitting Volley le azzurre di Amauri Ribeiro non sono riuscite a contrastare la selezione statunitense, dovendo cedere in semifinale 0-3 (8-25, 11-25, 6-25). Troppo superiori gli Stati Uniti, rispetto alle azzurre che comunque domani avranno la grandissima occasione di giocarsi una medaglia, ...