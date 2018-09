Disposto a tutto per evitare rimpatrio | tunisino ingoia pila e fugge da ospedale

ilgiornale

(Di domenica 23 settembre 2018) Era stato arrestato per i reati di spaccio e di resistenza a pubblico ufficiale, finendo così dietro alle sbarre del carcere di Dozza (Bologna). Tuttavia al termine della pena lo attendeva il ritorno forzato in patria, una prospettiva che volevaad ogni costo.Per tale ragione uno straniero di nazionalità tunisina, considerato socialmente pericoloso dalle autorità, si era addirittura spinto fino adre una batteria stilo nel tentativo di creare un allarme ed essere portato in. Il piano architettato riuscì alla perfezione. Il 6 luglio scorso, giorno della scarcerazione e delprevisti, invece di finire a bordo di un aereo il 23ennefu trasportato di corsa in.Lo straniero evitò dunque il ritorno in Tunisia, ma non solo. Al momento della dimissione dal pronto soccorso, riuscì anche ad eludere il controllo degli agenti ed a scappare, facendo ...