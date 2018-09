Di Maio | ' È un bene che non ci siano più navi Ong nel Mediterraneo'

Salvini : 'Di Maio persona onesta e di parola" - ma non è tenero con il M5S : Matteo Savlini e Luigi Di Maio: la strana coppia di vicepremier. Fino a qualche mese fa nessuno avrebbe pensato a un governo con entrambi vicepremier. Il contratto, Giuseppe Conte e una serie di punti concordati sul mandato potrebbero non essere gli unici punti in comune tra i due che mai sembrava potessero viaggiare in una stessa direzione: il leader della Lega, in occasione di recenti dichiarazioni, ha avuto parole di apprezzamento nei ...

Aumento IVA a gennaio 2019? Di Maio furioso : 'È una fake news - ora basta' : L’Aumento automatico dell’IVA a partire da gennaio non ci sara': parola di Luigi Di Maio. Per il vicepremier e leader del Movimento 5 Stelle, l’ipotesi di un ok del Tesoro all’ipotesi di innalzamento sia pur “selettivo” dell’imposta sul valore aggiunto altro non sarebbe altro che una “fake news”, l’ennesima, diffusa dai media ostili al governo. La notizia di una misura di questo tenore, che diversi quotidiani davano come probabile fino a qualche ...

Tensione a Genova - sfollati Ponte Morandi : 'Trattati da cani' - ed è polemica Di Maio-Toti : Il crollo del Ponte Morandi a Genova ha lasciato in eredita' il dolore di decine di morti, ma anche il dramma di centinaia di sfollati. Sono loro che, dopo aver mantenuto il massimo rispetto per chi è stato più sfortunato di loro, alzano la voce e chiedono rispetto. Pretendono di non essere trattati da cani, come ritengono che in questo momento qualcuno stia facendo. Chiedono che non vi sia un osso da buttargli, ma una soluzione efficace. ...

Minniti : 'Salvini leninista - Di Maio ha fatto solo politica : Governo è nuovo Pentapartito' : Nella puntata di questo martedì 28 agosto della trasmissioneIn onda su La7, è intervenuto Marco Minniti, ex Ministro dell'Interno e attuale parlamentare del Partito Democratico, il quale si è espresso approfonditamente su vari aspetti politici attuali. Vediamo cosa ha detto. Minniti: 'Nel 2017 ho capito di dover cancellare la parola emergenza dall'immigrazione' Marco Minniti ha esordito dicendo: Quando ero ministro e c'erano casi quelli degli ...

Governo teme attacco finanziario - Di Maio : 'A Palazzo Chigi non c'è Berlusconi' : Nell'ambito dell'esecutivo si torna a parlare di tempesta finanziaria, in particolare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, aveva espresso la propria preoccupazione in merito ad un attacco speculativo dei mercati all'Italia entro fine agosto. Luigi Di Maio tenta però di rassicurare gli animi: Personalmente non vedo un rischio concreto di attacco, è più una speranza dell'opposizione. Il vicepremier sottolinea ...

'Italia come Venezuela di Chavez' e Di Maio a pugno chiuso : è ironia sul post di +Europa : La Politica ormai si fa sempre più sui social network e pressoché tutti i movimenti e partiti ricorrono sempre più spesso a post con immagini provocatorie per suscitare l'attenzione del popolo della rete, molto spesso riuscendo nell'intento di creare discussione [VIDEO] sui temi proposti, ma in alcuni casi ottenendo anche il risultato di avere numerose reazioni polemiche e ironiche. In questo senso può rientrare anche un post uscito su Facebook ...

Dl dignità modificato di nascosto : è scontro tra Di Maio e Padoan : Sembra avere tutti i contorni del giallo politico la vicenda della modifica, avvenuta nottetempo, di una parte del Dl dignita' del governo Conte [VIDEO], da poco firmato anche dal presidente della Repubblica ed entrato, dunque, in vigore. Il ministro del Lavoro, nonché vice premier e leader del M5S, Luigi Di Maio, con un video postato su Facebook, accusa una non meglio precisata ‘manina’, probabilmente mossa per conto di “lobby di tutti i tipi”, ...