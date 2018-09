Di Maio | ' Il lato oscuro dello Stato è contro di noi'

Di Maio : “Il lato oscuro dello Stato rema contro di noi - ci attacca diffondendo menzogne” : In una lunga lettera inviata ai parlamentari eletti con M5S e diffusa su Facebook, Luigi Di Maio spiega: "Siamo chiamati a fare una scelta molto più importante: dobbiamo decidere se avere il coraggio di stravolgere gli schemi e superare i dogmi del passato, oppure adeguarci a quello che i parrucconi di questo Paese sostengono, nulla di quello fatto negli ultimi 20 anni".Continua a leggere

Di Maio : "Lato oscuro dello Stato ci attacca" : "Al Governo ci siamo noi e c'è la Lega. Ma se partiti, lobby e burocrati devono scegliere chi combattere, sono tutti d'accordo con il 'dagli addosso al Movimento 5 Stelle sempre e comunque'. Il lato ...

Olimpiadi 2026 - Di Maio : “Lo Stato non deve metterci un euro”. E sul ventilato aumento dell’Iva : “Fake news” : Per l’organizzazione delle Olimpiadi del 2026 “lo Stato non deve metterci un euro”. Lo ha chiarito il vicepremier Luigi Di Maio a Radio 24. “Il Coni doveva scegliere tra 3 candidature: siccome sono tre forze politiche diverse il Coni ha detto ‘facciamo le Olimpiadi del Nord’ e così alla fine si è creato soltanto il caos per un cerchiobbottismo ben noto. La situazione è impraticabile, quindi lo Stato non deve metterci un ...

'Non ho parlato con Di Maio - ragiono con la mia testa' - così Salvini - : Roma, 9 set., askanews, - 'Non ho ricevuto nessuna telefonata. Ho tanti difetti, ma decido con la mia testa'. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenuto questa mattina su RTL 102.5 ha ...

Di Maio ha annullato la procedura che aveva aperto per annullare la cessione dell’ILVA : Il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha cancellato (PDF) il procedimento di ufficio che avrebbe annullato la cessione dell’acciaieria ILVA ad ArcelorMittal. Con un provvedimento del ministero, Di Maio ha annullato la procedura che aveva aperto accusando il The post Di Maio ha annullato la procedura che aveva aperto per annullare la cessione dell’ILVA appeared first on Il Post.

Ponte crollato - la protesta degli sfollati in Regione Liguria. Botta e risposta Toti-Di Maio : Giornata intensa a Genova, mentre sul fronte politico si infiamma la polemica sulla ricostruzione e sulla nuova viabilità dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi. Stamane, mentre stava per riunirsi nel capoluogo ligure il consiglio regionale e comunale congiunto per fare il punto sulla situazione, decine di sfollati si sono radunati davanti a...

Foggia - Di Maio : “Ancora una volta dichiariamo guerra al lavoro nero e al caporalato” : “Oggi dichiariamo ancora una volta guerra al lavoro nero e al caporalato”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dello sviluppo economico, Luigi di Maio, al termine del tavolo convocato nella Prefettura di Foggia contro il caporalato. “Questa settimana – ha aggiunto – conoscerete il nuovo responsabile dell’ispettorato del lavoro. È finita l’epoca solo dei numeri ma è arrivato il momento di ...

Di Maio : "Guerra a caporalato" : 21.35 Un piano triennale che metta insieme prevenzione e repressione, che rinforzi e renda strutturali i centri per l'impiego e crei i presupposti per un rilancio del trasporto locale nelle aree interessate. Così il ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Luigi Di Maio, sintetizza l'esito del vertice contro il caporalato svoltosi oggi a Foggia. Un vertice che sarà riconvocato presto per mettere a punto "gli step intermedi" con cui raggiungere ...

Caporalato - l'incontro in corso in Prefettura con Di Maio : Le organizzazioni sindacali hanno evidenziato al vice presidente del Consiglio come, al di là della parte repressiva, manchi un'azione decisa di intervento sulla intermediazione del lavoro e sul ...

Crollo ponte Morandi - Luigi Di Maio attacca i Benetton : “Prenditori sostenuti dalla politica - chi ha siglato la convenzione verrà denunciato” : Il vicepremier Luigi Di Maio attacca Aspi e Benetton: "Se chi ha fatto la concessione regalo ad Autostrade e chi non l'ha annullata ha causato un danno alle casse dello Stato sarà denunciato alla Corte dei conti per danno erariale: siamo già al lavoro per questo. E parlando di trasparenza: chiediamo ai Benetton di pubblicare i nomi di tutti i politici e tutti i giornali finanziati nel corso di questi anni".Continua a leggere

Diciotti - Di Maio : “Salvini indagato? Non ha violato nostro codice etico. Ma niente attacchi alla magistratura” : “Il ministro Salvini è indagato e io credo che sia un atto dovuto in quanto ministro dell’Interno e quindi titolare delle decisioni su quelle materie”. Lo ha detto Luigi Di Maio in un video pubblicato sul suo profilo Facebook, commentando la notizia dell’inchiesta della procura di Agrigento, che vede indagato per abuso d’ufficio e sequestro di persona il titolare del Viminale. “Allora, come ci si comporta in ...

ILVA/ Il piano B regalato a Di Maio dai sindacati : Luigi Di Maio sembra aver avuto gratuitamente dai sindacati un piano B per risolvere la vertenza ILVA di modo che il risultato sia sempre a suo favore. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 06:07:00 GMT)

Ponte crollato - Di Maio : «A me Benetton non pagava le campagne elettorali». Renzi : «Sciacallo» : Violenta polemica tra Luigi Di Maio e Matteo Renzi sulle macerie e i morti del Ponte crollato a Genova. «Nelle prime ore abbiamo chiesto a tutti di non fare polemiche. Un Paese civile davanti a...

Genova - il sopralluogo di Di Maio e Toninelli al ponte crollato : le domande dei ministri ai soccorritori : Poco dopo le 11.30 si è svolto il volo di ricognizione in elicottero dei ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, arrivati la mattina del 15 agosto a Genova, sul luogo dove si è verificato il crollo del ponte Morandi. Poi c’è stato il sopralluogo via terra. I due hanno chiesto delucidazioni, tra le altre cose, sulle attività produttive coinvolte dal crollo, sui cantieri aperti e su quanti vigili del fuoco e soccorritori fossero impegnati ...