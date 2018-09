Di Maio affondo su Berlusconi | “Ridicolo va compatito”

blogitalia.news

: 'Berlusconi va compatito', l'affondo di Di Maio - Adnkronos : 'Berlusconi va compatito', l'affondo di Di Maio - serenel14278447 : RT @Adnkronos: 'Berlusconi va compatito', l'affondo di Di Maio - Marco_chp1 : RT @Adnkronos: 'Berlusconi va compatito', l'affondo di Di Maio -

(Di domenica 23 settembre 2018)tramite i social network di Luigi Dinei confronti di Silvio“Oggiapocalittico: ‘Il Decreto Dignità è un disastro e con la manovra l’Italia rischia grosso’. Si si… mo me lo segno (cit. Massimo Troisi)”. Il vicepremier Luigi Didalla sua pagina Facebook risponde per le rime a Silvio, intervenuto oggi a Fiuggi. “Il capo di Mediaset – scrive il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico – politicamente ha fatto il suo tempo, oltre ad aver fatto solo danni. La sua preoccupazione oggi come negli ultimi 20 anni non è per l’Italia, ma solo per le sue tv! Il suo tentativo di cercare ancora visibilità è ridicolo e va compatito“. A stretto giro, la replica piccata dell’ex Cav: “Di? E’ meglio che si rivolga al portavoce ...