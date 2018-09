Désert | le migrazioni

huffingtonpost

: CagliariPaesaggio2018. “DÉSERT” al via il progetto artistico della fondazione di Sardegna sul tema delle migrazioni - faboz : CagliariPaesaggio2018. “DÉSERT” al via il progetto artistico della fondazione di Sardegna sul tema delle migrazioni - Comune_Cagliari : CagliariPaesaggio2018. “DÉSERT” al via il progetto artistico della fondazione di Sardegna sul tema delle migrazioni… -

(Di domenica 23 settembre 2018) Il pubblico in diaspora simbolica, che scopre il luogo della rappresentazione solo percorrendone il tragitto a bordo di bus, messi a disposizione dallo staff organizzativo. I richiedenti asilo che - insieme agli artisti - calcano le scene, individuate dal regista, coreografo e performer umbro di origine sarda Leonardo Delogu, artista 'camminatore', ricercatore del movimento e del paesaggio, in un sito a pochi chilometri da Cagliari. Sono alcuni degli elementi che fanno di "Désert", performance site specific di Delogu, una rappresentazione intensa, oltre che inedita: un viaggio 'condiviso', quello che apre a Cagliari il nuovo ciclo di produzioni artistiche della Fondazione di Sardegna dedicato al tema delle.Il tema prescelto ha portato i due curatori, Maria Paola Zedda per la performance e Marco Delogu per la fotografia, a proporre l'intervento di due artisti distanti ...