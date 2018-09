Decreto Genova - l'ira di Giorgetti : "Qualcuno spieghi il diritto al M5S" : La Lega e i tecnici del ministero dell'Economia avevano in tasca due piani sulle pensioni. Uno più costoso, l'altro minimalista. Con il consenso del M5S , 'Quando si tratta di spendere sono tutti d'...

Toninelli annuncia il Decreto per Genova ma al Quirinale il testo non è ancora arrivato : I tecnici del Colle mettono le mani avanti: ci vorrà tempo per leggere il decreto. E sulla ricostruzione del ponte sorgono dubbi su Fincantieri mentre Autostrade si prepara alla guerra giudiziaria: ad oggi, con la concessione ancora in essere, toccherebbe a lei ricostruire il ponte Morandi.

Pronto il Decreto su Genova anche se manca ancora il nome del commissario : E' il provvedimento per avviare la costruzione del nuovo ponte. Resta ancora il nodo sul ruolo di Autostrade. Fincantieri, società che è in predicato per l'appalto, non avrebbe le qualifiche tecniche ...

Decreto Genova - i fondi per il Terzo Valico che fanno litigare M5S e Lega : Nelle bozze spunta un anticipo di 791 milioni per realizzare l’opera ferroviaria. E adesso i pentastellati temono di perdere il sostegno dei movimenti vicini ai No Tav

Genova - ecco il Decreto : pieni poteri al commissario e 500 assunzioni in deroga negli enti locali : Il decreto su Genova «è pronto e verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nelle prossime ore». Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli spiegando...

Genova - Toninelli esulta : "A ore arriva il Decreto". ?Ma il Colle non l'ha visto : Sebbene Tonitelli continui a ripetere che "il decreto è pronto, sarà in Gazzetta ufficiale nelle prossime ore", il provvedimento per il ponte di Genova potrebbe non essere davvero alle battute finali. Oggi dal Quirinale, infatti, hanno fatto sapere che il testo non è ancora arrivato al Colle. E questo è un "problema", se così si può dire. Prima della firma del presidente della Repubblica, infatti, un decreto deve essere letto e solo dopo potrà ...

Genova : Decreto pronto col benservito ad Autostrade. Ma Fincantieri per il 'Sole24ore' non è abilitata a ricostruire il ponte : Il decreto - fa sapere il ministero delle infrastrutture - e verrà pubblicato nelle prossime ore. E' il provvedimento indispensabile per avviare la costruzione del nuovo ponte dopo il crollo del ...

Toninelli : "Pronto Decreto Genova". Rischio guerra legale : "Il decreto è pronto, sarà in Gazzetta ufficiale nelle prossime ore", dice il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, annunciando il passaggio con cui il provvedimento entrerà in vigore, sebbene suscettibile di modifiche in Parlamento durante la fase di conversione in legge.Ma in ambienti parlamentari si ragiona sul fatto che il testo sulla ricostruzione del ponte di Genova non sarebbe stato ancora inviato al ...

Decreto Genova : 30 giorni ad Autostrade per mettere a disposizione i soldi/ Toninelli “Pronto a brevissimo" : Ponte Morandi, anticipazioni Decreto Genova: "Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione". Ultime notizie, premier Conte: "fuori Aspi da Consorzio per nuovo viadotto"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 13:35:00 GMT)

Il Decreto Genova resta “in bozza” : l’ipotesi di revoca ad Autostrade allunga i tempi : Si tratta con l’Europa per togliere subito la concessione. Conte assicura: «Aspi non farà parte del Consorzio»

Decreto Genova - la bozza del testo : Il Decreto Genova varato lo scorso 13 settembre dal governo di Giuseppe Conte sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale tra domani e sabato 22 settembre e solo a partire dalla sua pubblicazione scatteranno i 10 giorni di tempo per la nomina del commissario straordinario.Il testo definitivo non è stato ancora diffuso al pubblico, ma oggi è trapelata una bozza che non dovrebbe essere troppo diversa da quella in arrivo sulla Gazzetta Ufficiale. Da ...

