Death Stranding mostra 2 nuovi personaggi | video e artwork di Yoji Shinkawa

optimaitalia

: #DeathStranding mostra 2 nuovi personaggi, video e artwork di Yoji Shinkawa - OptiMagazine : #DeathStranding mostra 2 nuovi personaggi, video e artwork di Yoji Shinkawa - planetnoobtv : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: -

(Di domenica 23 settembre 2018) Durante il panel di PlayStation al Tokyo Game Show, noto evento digiochi in Giappone, Hideo Kojima ha rivelato dueper l'imminentedi Kojima Productions. Un titolo attesissimo e il primo esperimento del game designer e autore giapponese. I giocatori non stanno più nella pelle di poter mettere le mani sul gioco finale, ma dovranno aspettare almeno qualche altro mese,Il primo nuovoo sarà interpretato da Tommie Earl Jenkins e doppiato in Giappone dal doppiatore di Solid Snake, Akio Otsuka. Il suo nome è ancora un segreto: il motivo per cui indossa una maschera verrà rivelato in un secondo momento.Il secondo nuovoo è definito "l'uomo con la maschera d'oro" ed è stato introdotto con un filmato nuovo di zecca. È interpretato da Troy Baker (l'attore che interpreta anche Joel di The Last of Us) e doppiato da Satoshi Mikami in ...