De Rossi | via Di Francesco? Non è ora

Gubbio : al via la pRossima settimana il programma del 'Festival del Medioevo' e le novità per la città : ... ricco di appuntamenti, che si svolgerà dal 26 al 30 settembre, è stato illustrato da Fioravanti che ha sottolineato: "Un Festival caratterizzato da tanti incontri, spettacoli, laboratori, mostre che ...

Concorso DS 2018 - al via il pRossimo 3/10 : modalità di svolgimento : Il Concorso DS 2018 si svolgerà, come risaputo, il prossimo 18 ottobre (così come indicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 settembre). Entro il 3 ottobre, invece, verranno pubblicate le sedi di svolgimento delle prove concorsuali. In questo articolo, tratto da Orizzontescuola, spiegheremo sinteticamente le modalità di svolgimento della prova scritta. Concorso DS 2018: le modalità di svolgimento e durata della prova CBT (Computer Based ...

RFI - Ponte San Michele sull'Adda : lavori al via nelle pRossime settimane : Teleborsa, - Partiranno già nelle prossime settimane, non appena saranno concesse tutte le autorizzazioni previste, i lavori di manutenzione straordinaria al Ponte San Michele a Paderno d'Adda , ...

RFI - Ponte San Michele sull'Adda : lavori al via nelle pRossime settimane : Partiranno già nelle prossime settimane, non appena saranno concesse tutte le autorizzazioni previste, i lavori di manutenzione straordinaria al Ponte San Michele a Paderno d'Adda , chiuso per urgenti ...

Moda : al via 86mo Micam - di scena novità calzature pRossimo anno (2) : (AdnKronos) - La manifestazione conferma il suo format e il layout espositivo è ispirato alle tre cantiche della Divina Commedia di Dante Alighieri: dopo la Lussuria, la Seduzione e la Vanità, il viaggio allegorico della calzatura italiana affronterà un altro dei vizi capitali più diffusi: l’Invidia

Anche Vasco Rossi nel video di Irene Grandi per il singolo Benvenuti nel vostro viaggio : Il video di Irene Grandi parte con il botto e un grande ospite d'eccezione: Vasco Rossi. Il rocker di Zocca ha infatti preso parte all'ultima espressione discografica dell'artista toscana, con la quale ha già avuto modo di collaborare. Nel testo della canzone compare il suo nome, mentre fisicamente c'è posto per lui nel videoclip ufficiale che hanno voluto dedicare al singolo inciso con i Pastis. "Benvenuti, ben tornati, ben arrivati. Dopo ...

Irene Grandi : c'è Vasco Rossi nel nuovo singolo 'Benvenuti nel vostro viaggio' - con i Pastis : Ecco, di seguito, le date fino ad oggi annunciate: 19 ottobre - Settimo Torinese, TO, - Festival della Scienza e dell'innovazione c/o Suoneria, Anteprima, 12 novembre - Milano - Teatro Menotti, Prima ...

Pacetti : domenica pRossima torna #ViaLibera - città senza auto e smog : Roma – “domenica e’ di nuovo #ViaLibera. domenica prossima parte una nuova edizione di #ViaLibera. Il 16 settembre le strade saranno di nuovo libere da auto e smog per l’intera giornata. Cittadini e turisti potranno muoversi, a piedi o in bici, in un unico percorso ciclopedonale che interessera’ via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via XX Settembre, piazza ...

Arezzo-Empoli - al via la prevendita per l'amichevole di giovedì pRossimo : in programma giovedì 6 settembre alle ore 18:00 , allo stadio "Città di Arezzo", il test amichevole tra la Società Sportiva Arezzo e l' Empoli FC .

Lavori stradali e deviazioni - l'elenco dei cantieri della pRossima settimana : 1 Incendio in via Algardi: fiamme dalla cucina, evacuato palazzo 2 Via del Guasto: la rapina in diretta - video 3 Pianoro, frana in via Ponticelli: rischio caduta massi, divieto di transito 4 Migranti,...

Mihail Sandu / La tournée italiana al via il pRossimo ottobre : le date di Roma e Milano (Battiti Live) : Mihail Sandu è l'artista rivelazione dell'anno e con le sue canzoni è riuscito a conquistare anche il nostro paese. Un successo straordinario e totalmente inaspettato. (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 23:32:00 GMT)

I pRossimi appuntamenti a Castelnuovo Scrivia : Un tempo gli spettacoli pirotecnici venivano sparati dalla piazza di Castelnuovo e chi non lo ha vissuto non può capire il fascino che suscitava nella gente addossata alla facciata della chiesa, che ...

Maltempo - gRossi calcinacci : chiusa una via del centro a Bologna : Per il forte acquazzone del pomeriggio sono caduti alcuni grossi calcinacci da un palazzo in pieno centro a Bologna. Per sicurezza, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale hanno transennato Palazzo Orsi e chiuso, per alcune ore, la centralissima via San Vitale. A quanto si apprende, nessuno e’ rimasto ferito. La circolazione e’ stata interrotta da Piazza Aldrovandi fino alle Due Torri, per permettere l’intervento delle ...

4 siti protetti dell'Unesco : progetta subito il tuo pRossimo viaggio : Uno dei luoghi più caldi della terra si trova in Iran. Si tratta del deserto di Dasht-e Lut nella parte sud - est dell'Iran. Entrato di recente nella lista dei patrimoni dell'umanità, è stata ...